印度神童又中？一個恐怖星象預言2021恐釀股災　唐綺陽：重整經濟

東京奧運一掃先前因新冠肺炎（COVID-19）疫情的低迷氣氛，繼中華台北隊「舉重女神」郭婞淳奪金後，「麟洋配」王齊麟、李洋摘下台灣第一面羽球金牌，頓時間全台灣人歡騰。星座專家唐綺陽曝光本週提醒，笑說「好好享受奧運吧！」此外本週開始對「天王星停滯」有感，收入地位將迎來大洗牌。



印度神童又中？天王星停滯「金錢、名聲、地位」大洗牌！點圖放大看星座專家唐綺陽怎麼說👇👇👇

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唐綺陽在facebook表示，八月下旬前，獅子過生日的這段時間，我們都籠罩在「日木對分」獅子、水瓶陽性嗨炸的氛圍中，這能量當然是「高到讓人很有感」，高不分好壞，尤其幾家歡樂幾家愁時，歡樂能量高，讓人嗨翻，愁人的愁緒也亂，心緒不容易平靜，使這個八月有那麼點「集體狂躁、狂歡，兩樣情」的意味。

奧運為八月開場，賽事牽動民眾的心，高昂能量大家已充分有感，連她也笑說「我好久沒這樣尖叫惹！」在8月8日前，請大家好好享受奧運帶來的能量提升；而這也意味著，經歷疫情的低迷，悶壞了的人們有「蠢蠢欲動之勢」，人們不想坐以待斃，所以轉變起來是生涯轉捩點。

唐綺陽指出，有能力者應在各自崗位上懷濟世之心，順應趨勢，濟弱扶貧，必能在聲勢上有所收獲，八月是「不同階層互相交流」之月，我們既看到「有能者、新貴」出線，年輕人、新星也嶄露頭角，冉冉升起，「把握機會吧，你也可能一舉成名天下知！」

本週也開始對「天王星停滯」有感，影響所及是「擱置好久的金錢問題」終於不得不面對，尤其日、木、土形成「固定星座直角三角」星象，更是「金錢、名聲、地位」的「大洗牌」，有人收入、名聲、地位高昇，也有人面臨降級，原因當然很「實際」，當表現不符實際需要，就必然面臨淘汰風險，但危機即轉機，因為有生存危機，就炸出了各種求生本能，活都快活不下去面子又值幾分錢呢？人們被激出的潛力，也必令人刮目相看。

唐綺陽表示，「重整經濟，反省理財，是八月起至明年一月，天王星逆行要帶給世界的改變」，提醒大家「小心經濟情勢的突變與動盪」；此外「木星逆回水瓶」，那些過往沒處理好的人際也浮上心頭，逼至眼前無法迴避，那「要嘛好好處理，理順關係；要嘛體認到『道已不同，漸遠亦無不可』，那以後就別想太多，不用再一直覺得膈應了，祝福大家」。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】