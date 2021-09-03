印度神童又中│39國爆Mu新冠變種病毒威力勁過Delta？預言這月更慘

【印度神童預言／Mu是新冠變種變異病毒／美國超級真菌／耳念珠菌症狀】印度神童於6月發布的預言中，曾點名美國、英國等多個國家於6月20日後到11月21日期間，將有「特別的事」發生，更預言踏入9月會變得「更加糟糕」。

而繼美國早前爆發死亡率相當高、難以醫治的「超級真菌」耳念珠菌後，近日又出現對新冠疫苗有抗藥性的Mu變異病毒株，意味現有疫苗可能失效，威力甚至可能比Delta更強勁，迄今已入侵39國，引起全球關注，網民紛紛形容「印度神童又中」。



什麼是Mu變異病毒株？

Mu是新冠病毒（SARS-CoV-2）變異株，2021年1月首次在哥倫比亞（Colombia）被發現，其科學名稱為B.1.621，在8月被列為「須留意的變異株（VOI）」，目前已入侵39個國家；初步數據更顯示，Mu似乎對新冠疫苗誘發的抗體較有抵抗力。

究竟Mu新冠病毒變異株有何特點？威力、感染情況如何？是否比Delta更強勁？又是否可令現有疫苗失效？以下Mu變種病毒5大重點一一話你知▼▼▼

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美國爆「無藥可醫」超級真菌

除了Mu新冠病毒變異株，美國華盛頓特區1間療養院和德州2間醫院，共出現123宗耳念珠菌感染病例。據報，部份患者對3種主要藥物有完全耐藥性，即藥物都無法發揮治療效果，因此部份患者康復情況並不樂觀；至今有5人被診斷存耐藥性，當中3人已死亡。

即睇耳念珠菌4大須知！死亡率極高！6類人高危，真的無藥可醫？▼▼▼

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超級變種病毒幾乎肯定會出現？英國：恐致現有疫苗失效

另外，英國緊急情況科學諮詢小組（Scientific Advisory Group for Emergencies，SAGE）早前亦發表論文，稱差不多肯定一個新冠病毒（SARS-CoV-2）的變異病毒株會出現，「導致現有疫苗失效」。

文中稱，這新變種病毒株對疫苗和抗病毒藥物的抵抗力更強，即使已接種疫苗，死亡率也可能增加。惟這分析尚未經同行評審，而這個早期的研究是理論為主，沒提供任何「有超級變種病毒正在在傳播」的證據。

網民：印度神童又中

Mu新冠病毒變種加上美國爆「無藥可醫」超級真菌耳念珠菌，網民不禁聯想到印度神童預言是否成真，直指「印度神童又中」。

翻查資料，在印度神童相關預言中，這些事只是開端，更預言到這一個月情況會更糟糕，「非常不利」，並提出了經濟復蘇及破裂5大關鍵時間，即睇印度神童預言7大重點▼▼▼

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印度神童預言2022年這個月才好轉

其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉▼▼▼

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除了疫情，印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）