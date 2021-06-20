印度神童預言6月20日有嚴重大事　英疫情大反彈　警告關注2時間點

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-06-20 20:27

【印度神童言2021／新冠肺炎疫情／變種病毒】英國、印度等地相繼出現傳染力更高的Delta新冠變種病毒，令疫情爆發至今平復無期m印度神童阿南德（Abhigya Anand）於6月16日發布的最新影片中預言，6月20日會發生嚴重大事，必須為此做好準備，又呼籲留意2大關鍵時間點。 英國受到Delta變種病毒入侵，疫情出現大反彈，連續3天單日錄得逾萬宗確診個案，需延後防疫解封1個月，當地政府專家顧問於6月19日警告疫情正在上漲，指第3波疫情肯定正在爆發。政府呼籲民眾盡快接種疫苗，雖然有說法指新冠疫苗對預防變種病毒的效用下降，但仍有一定防護作用，而且可大幅減低出現重症或死亡機會。 不過，阿南德另重申疫苗並非解決問題的根本方法，不過他亦提出了對抗疫情的3個關鍵點。他又提及包括英國等歐洲多數國家、印度、美國、日本等國家也須對疫情變化多加小心。阿南德今次更提及中國疫情，稱不認為中國目前絕對安全。

即睇印度神童最新預言！6月20日將會發生嚴重大事！又要如何解決？哪2個時間點要特別關注？▼▼▼

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印度神童亦講述新冠疫苗問題，並提出對抗疫情3大關鍵點▼▼▼

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印度神童阿南德於短片中分享了對中國疫情的看法，稱由於沒有具體數據，加上中國在資料保護方面非常強大，不會向外界透露所有事情，故不能百分百確定中國發生了什麼，他也不認為中國目前是絕對安全。

印度神童預言2022年這個月才好轉

其實阿南德今年4月預言中，已預言世界接下會變得更差，又預言疫苗會引爆更大問題，直至2022年這個月才會好轉▼▼▼

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除了疫情印度神童阿南德亦講到自己對投資的建議，當中有2類產品可以投資，但亦有1類產品要避免。

印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。

印度14歲天才少年阿南德（Abhigya Anand）曾預言2020年底將有一場更嚴重的災難，結果新冠肺炎病毒出現變種。（YouTube截圖）