仔女食飯扭計大哭　家長指侍應曾受訓應幫手氹：唔會就咁叫我處理

小朋友在公眾地方「扭計」屬平常事，不少家長也「訓練有素」，懂得如何應對。網上近日流傳截圖，顯示有家長發文，稱在餐廳用餐時被侍應要求安撫躲於枱底大哭的子女，認為對方刻意留難。之後有家長發文回應，稱一直只帶子女到酒店餐廳用餐，除因環境較衛生外，另一原因竟是「我知侍應有train過點處理」。相關帖文引來網民熱議，大批留言狠批涉事家長不負責任，「唔識教仲怪人」。



有家長帶同子女到餐廳用膳，竟不滿侍應未有幫忙照顧「扭計」的子女。（《親親我好媽》劇照）

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網上流傳兩張facebook群組的帖文截圖，內容關於有家長帶同子女到餐廳用餐時，遇上子女「扭計」的情況。其中1張截圖為家長對餐廳的負評，指早前帶同父母及子女到居所附近的餐廳用餐，指餐廳的食物「又貴又唔係咁好食」，而且不夠冷氣，「如果唔係近屋企我都唔會再去」。

有家長指外出用餐時兒子扭計大哭，不滿侍應直接要求他安撫兒子。（網上群組截圖）

最令他難以接受的是，當他的兒子「扭計」，躲在桌下大哭時，侍應直接要求他處理，「如果我個仔扭計有咁易氹掂就話啫，我個仔一直坐枱底哭唔畀人掂」。他與家人不滿侍應做法，決定未食完也付款離開，直言「真心冇下次」，又「建議」其他家長：「如果你哋有啲咁樣嘅小朋友，我勸你哋都係唔好去嗰度食。」

另一家長其後亦發文回應，指過往常常會帶年幼子女到酒店餐廳用膳，認為環境及食物也較乾淨衛生，更重要是「小朋友扭計我知侍應有train（訓練）過點處理，會幫我手，而絕對唔會就咁走埋嚟叫我處理小朋友」。

有家長其後發文回應，聲稱得知酒店侍應曾接受訓練，會幫忙照顧扭計的小朋友。（網上群組截圖）

該家長自稱以往任職酒店業，指若侍應不幫忙安撫小朋友代表「酒店冇train好員工」，一旦有客人就此投訴，酒店方面「開會都開死」。她續指早前到1間酒店餐廳用餐期間，其中1枱有小朋友「喊到收唔到聲」，自言「我哋及其他枱的客完全ok」，又認為小朋友扭計屬正常事，「邊個細個時出街食飯未試過喊同嘈？唔難明，互相明白體諒就是了」。

相關帖文引來網民大罵，狠批2名發文者是怪獸家長，未有管教及安撫子女，反而將責任推給餐廳員工，「大家都係畀錢喺嗰度食飯，點解我要容忍你個細路仔尖叫大喊？」、「人哋忍佢唔出聲就被屈做『隔籬枱都OK』，所以遇到呢啲不負責任的類型，啞忍未必最好，有時出聲反而幫到員工有藉口處理」、「根本唔存在細個每個人都會食嘢喊同嘈，睇你點教育啫」。

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