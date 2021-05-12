大叔搭巴士伸手至前座　慈雲山街坊憂被鹹豬手　1招冷靜應對獲讚

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-12 18:30

早上繁忙時間乘車人多擠迫是平常事，圖謀不軌的色狼或小偷亦喜歡趁機下手。有慈雲山女街坊講述疑似遇到巴士「鹹豬手」的經歷，指周一（10日）早上於慈雲山乘搭巴士時，後方1名大叔將手沿玻璃窗偷偷伸前，幾乎觸碰到她的身體。事主發現有異後，處變不驚拍下大叔的動作，同時披上外套「自保」，事後亦託友人於網上群組發文，提醒一眾女士要保持警覺。

有慈雲山街坊指日前乘搭巴士時，後方1名大叔將手伸向前，幾乎碰到她的身體。她質疑對方企圖不軌，遂拍下大叔的動作自保。（fb「慈雲山資訊交流」圖片）

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「各位山友、女士們請打醒十二分精神！」有網民於facebook群組「慈雲山資訊交流」發文，代友人講述於巴士上疑似遇上「鹹豬手」的經歷。樓主稱，前日（10日）早上約8時35分，女友人於慈雲山慈正邨正暉樓巴士站上車，乘搭前往尖沙咀方向的5C線巴士。事主上車後於樓上座位坐下，數個車站後1名大叔上車並坐於她後面的座位。

樓主指，女友人乘車一般不會睡覺，「多數係望下街咁」，期間她突然發現後方大叔「隻手有啲奇怪」，竟沿窗邊不斷伸向前，幾乎觸碰到她的身體。事主擔心大叔企圖「鹹豬手」，有意伸手向前摸她，故處變不驚地拿手機拍下對方的手部動作，同時向座位中間「坐返入啲」，並將外套披於身上，「佢話其實嗰陣佢仲熱，畢竟等咗咁耐車，先坐咗幾個站」。

事主稱事發當日於慈雲山慈正邨正暉樓巴士站上車，數個車站後1名大叔上車並坐於她後面的座位。圖為示意圖。（九巴圖片）

雖然做足一切「自保」措施，大叔仍未收手，樓主指女友人最終「擰轉頭啤咗佢一眼」，對方才「扮望街縮返起隻手」。由於事主肯定大叔沒有觸碰到她，下車前沒有向司機匯報情況，「佢話肯定冇掂到佢，所以冇出聲，但佢相信如果佢冇發現，個男人一定有所行動，影呢張相嗰陣隻手已經就掂到」。

樓主希望藉友人的親身經歷提醒一眾女街坊，「任何時候都要保持警覺，要識保護自己」，亦希望家長們教導孩子，「萬一咁唔好彩受害，記得要勇敢講出嚟！」。

樓主希望藉友人的親身經歷提醒一眾女街坊，「任何時候都要保持警覺，要識保護自己」（資料圖片）

帖文引來街坊們關注，有女網民直言曾遇過同樣情況，提醒女士們自保要緊，「我都試過，不過條友伸咗隻手過嚟未掂到我，我就已經用個電話舂佢隻手」、「我早兩年幾前有一排搭巴士都遇過幾次，第一次嗰時我仲諗係咪自己錯覺，之後再遇到就即時彈開，睇下佢仲係咪伸隻手，再伸就捉實佢」、「我試過搭小巴坐單排俾人咁樣抽水，嗰時無疫情即刻捉住佢隻手大叫非禮，然後司機報警處理」。

亦有網民大讚事主處變不驚，保護自己之餘亦留下重要證據，「做得好，識得即時影低，女士們真係唔好唔出聲，要識保護自己」、「影咗要即刻起身炳佢，等全車人認得佢，唔出聲，就會有下一個受害者」、「太離譜，真係大叫『你隻手可唔可以檢點下呢』，等佢醜下都好」。

色狼抽水又點只1招！無綫節目《東張西望》曾報道一名西裝男疑似在巴士上不停非禮少女，他專門坐在短褲或短裙女旁，多次刻意以大脾挨近對方，大批女生齊齊「中招」，行為令人髮指。事後節目主持利穎怡一度在巴士總站追訪涉事西裝男，但對方在尖沙嘴碼頭拔足狂奔，最後消失於天星小輪碼頭。網民激讚利穎怡的狂奔表現，又指如見到男子有可疑舉動，應即時喝止及截住對方再報警。

有巿民向無綫節目《東張西望》投訴，指一名西裝男經常在同一路線的巴士疑非禮短裙少女，以大脾貼近對方。（《東張西望》截圖）

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