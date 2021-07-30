何詩蓓奧運再奪銀牌　網民1人1句感謝：多謝你令香港人自豪

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／何詩蓓／自由泳】繼前日為香港奪得女子200米自由泳銀牌後，何詩蓓今早（30日）於100米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的52.27秒成績再添銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第3塊獎牌！何詩蓓能夠接連歷史性於游泳大項中奪牌，更成為香港首位個人同屆取得多於1面獎牌。全城都十分雀躍，更表示「多謝你令我哋好自豪！」。
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何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。
網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼
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