何詩蓓奧運再奪銀牌　網民1人1句感謝：多謝你令香港人自豪

【東京奧運／Siobhan Bernadette Haughey／何詩蓓／自由泳】繼前日為香港奪得女子200米自由泳銀牌後，何詩蓓今早（30日）於100米自由泳決賽中以破亞洲紀錄的52.27秒成績再添銀牌，亦是香港代表隊於東京奧運中的第3塊獎牌！何詩蓓能夠接連歷史性於游泳大項中奪牌，更成為香港首位個人同屆取得多於1面獎牌。全城都十分雀躍，更表示「多謝你令我哋好自豪！」。



何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

+ 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。

網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼

+ 3

何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

+ 4

睇多啲：何詩蓓不時都會在IG上分享自己的生活！【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 14

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：重溫張家朗晉級過程！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



+ 16

+ 9

睇多啲：由世青走到奧運，張家朗的劍擊路【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



+ 30

原文：張家朗奧運奪金｜一起走過香港劍神成長路 由世青賽登上體壇之巔