弑母案│單親媽照顧殘障女兒廿載反被殺　內情曝光竟被批死有餘辜

【弑母／單親家庭／惡行】父母對孩子的照顧，真的只有無私的愛？美國密蘇里州（Missouri）於2015年發生1宗弑母兇案，單親媽媽迪迪．布朗夏爾（Dee Dee Blanchard）被發現陳屍家中，其重度殘障、心智只有7歲的女兒吉普希.蘿絲（Gypsy Rose）則不知去向。

警方調查後揭穿驚人真相，兇案竟是吉普希與其男友所為，而吉普希本身並非殘障，智力亦與常人無異。吉普希供稱，她多年來被母親用藥物製造成重病假象，以此換取外界捐款。真相曝光令各界譁然，不少人都為吉普希求情，更直斥作為母親的迪迪為了個人利益，竟以如此惡毒招數對待女兒，屬罪有應得。



美國單親媽媽迪迪於2015年被人發現離奇陳屍家中，其殘障女兒則下落不明，警方查出是弑母案，背後真相更驚人。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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YouTuber「小烏」曾講解這宗案中有案的弑母慘劇，她指女死者迪迪.布朗查德是公眾眼中的好媽媽，由於家暴問題，她早年與丈夫協議離婚後，一直獨力照顧女兒。可不幸的是，其女兒吉普希.布朗查德自3個月大開始，被指患上「睡眠呼吸中止症」，腦部隨時會因為缺氧導致各種心血管疾病，甚至猝死。

迪迪對外表示，吉普希是因早產與染色體異常關係，腦部發育遲緩，心智遠比實際年齡小，另又身患癲癇、肌肉萎縮症、急性白血病以及各種視力和聽力問題，恐怕終其一生都要坐在輪椅上、插着胃管進食。

迪迪指女兒是因早產與染色體異常關係，身患各種疾病。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

為此，迪迪不惜辭去工作，全職照料女兒，平日生活費則依賴前夫的贍養費，以及女兒的醫療和社會福利補助。這種貧困日子一直至2005年才出現轉機，當時母女倆在美國路易斯安那州，為受颶風卡特里娜影響的災民歌唱打氣，事後竟似奇蹟般傳遍各大社交平台，一夜爆紅成為網上紅人。

「天使」墜落？

許多人被這名單親媽媽的母愛感動，企業也紛紛捐助補貼她們。從此迪迪母女搬往密蘇里州居住，即便要轉到其他州參與慈善活動或看病，都會獲贈予免費機票；至2007年，吉普希還被知名「Oley基金會」評選為年度兒童，就連著名歌手米蘭達.蘭伯特（Miranda Lambert），亦邀請吉普希看她演唱會，結束後捐助了她們3500美金（約27,220港元）。

即使身患重病，吉普希仍以一臉燦爛的笑容面對公眾，被指猶如擁有一顆「天使之心」。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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由於長期治療緣故，吉普希其時頭髮和牙齒幾乎已經掉光，但她仍然以一臉燦爛的笑容面對公眾，被指猶如擁有一顆「天使之心」。豈料，事實真相往往與表面看到的相抵，2015年6月14日下午3時許，迪迪和吉普希共同擁有的facebook頁面上突然更新一篇奇怪帖文，寫着有「那個婊子死了」的內容，引起網民不解，紛紛留言問說帳戶是否被駭客入侵。

未幾該帳戶又出了一篇令人不安的帖文，寫着「我把那頭母豬給砍了，順便強暴了她天真可愛的女兒。她的尖叫聲實在是太大了」。無獨有偶的是，鄰居發現迪迪母女已有數天沒有出來散步，於是報警求助。

迪迪和吉普希共同擁有的facebook頁面上突然更新一篇奇怪帖文。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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警方到場後赫見屋內一片狼藉，迪迪在臥室裏，身體被連捅數刀致千瘡百孔，早已返魂乏術；其家中座駕與輪椅在車庫內原封不動，現金財物卻不翼而飛。警方當時估計吉普希是被殺害母親的兇徒綁架，兇徒犯案後再以母女倆的facebook帳戶出帖公然挑釁。

警方通過「IP」追蹤地址，很快找到此前facebook帖文的傳送位置，就是距離案發現場900多公里的威斯康辛州（Commonwealth of Wisconsin）一處民宅。屋主名叫尼可拉斯加德強（Nicholas Godejohn），更在屋內發現行動自如、看上去很健康的吉普希。這時調查人員才驚覺吉普希與尼可拉斯是情侶關係，而且還合謀殺害迪迪。

警方通過「IP」追蹤地址，很快找到吉普希及其男友尼可拉斯。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

弑母換自由

據指案發時尼可拉斯為29歲，患有自閉症，與吉普希在一個約會網站結識後發展成為情侶後，吉普希嘗試向媽媽迪迪坦白戀情，卻遭媽媽強烈反對。吉普希與男友商議，終在2015年6月密謀殺害迪迪，得手後更在案發現場發生性關係，及後拿走家中4000美金逃逸。

最令人驚訝的是，吉普希原來可以正常走路，也毋須插上胃管進食，跟電視上的形象判若兩人。吉普希供稱，媽媽生前為營造她未成年形象，不單為她虛報年齡，且捏造前夫有家暴、吸毒及菸酒問題，也長期用大量藥物、剃光頭髮、限制飲食、不能離開輪椅等，編造她重病假象逾20年。

每次與他人見面時，迪迪總是緊緊牽着吉普希的手，避免女兒說錯話。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

儘管早年有數名醫生曾經質疑吉普希的病情，卻遭迪迪駁斥，並帶同女兒轉投向其他醫生求助。隨着時間流逝，迪迪更對吉普希的控制慾愈來愈強，為讓她在人前表現稚氣，迪迪在家會反覆訓練女兒講話方式，迫使她將嗓音裝成童聲。

每次和他人見面時，迪迪總是緊緊牽着吉普希的手，一旦女兒流露任何可能沒病的特徵時，迪迪就會緊緊掐一下她的手，示意不要再亂動和亂說話；有時吉普希的嘴巴更會被塗上麻醉劑，用以造成流涎不止的失控假象。

迪迪父親表示，其前妻是因為不願意再食用迪迪提供的食物，因而活活被餓死。（YouTube「腦洞烏托邦」影片截圖）

迪迪父親事後受訪表示，其前妻是因為不願意再食用迪迪提供的食物，因而活活被餓死。兒童醫院的神經科醫生貝納多（Bernardo Flasterstein）則懷疑迪迪可能患有代理型孟喬森症候群（Munchausen syndrome by proxy）。據悉這是一種心理疾病，患者會故意誇大或捏造受照顧者有生理、心理，或精神方面問題，並以照顧對方換取讚美與關注。

死者疑患代理型孟喬森症候群

另一邊廂，尼可拉斯對殺人一事直認不諱，吉普希卻有點前言不對語，她最初說自己對媽媽被殺毫不知情，但當警方拿出她與男友密謀弑母的對話截圖時，她才承認拜託男友殺死媽媽，但隨後又辯解指一切都是長年服用藥物的副作用，令她有判斷錯誤。

2019年電視劇《惡行》（The Act）以迪迪一案為原型改編播出。（電視劇《惡行》劇照）

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最終尼可拉斯被判終身監禁，吉普希則獲判10年有期徒刑。2019年電視劇《惡行》（The Act）以此案為原型改編播出，輿論開始傾向同情吉普希，不少人認為她是病態母親畸形管控下的受害者，甚至有逾萬人在網上請願，希望當局可以提前釋放她。

不過有網民質疑，吉普希未必對媽媽騙取捐款一事毫不知情，又提出她應該用其他方式脫離母親魔掌，譬如在公開活動突然站起說明真相，而非以極端方式殺死媽媽換取解脫。吉普希則在獄中表示，她在此感覺自由，與母親在一起時的感覺截然不同，又認為自己似是一個「正常女人」，體重慢慢回升，也可以留有一把長髮。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】

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俄羅斯政府曾發聲明否認前蘇聯曾做「睡眠剝奪」實驗。（資料圖片）

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