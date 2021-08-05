東京奧運｜名古屋市長除罩咬女壘球手金牌　網民轟惡心：是性騷擾

奧運金牌是運動員努力的結晶，市長就有權力拿來咬？日本傳媒報道，在東京奧運女子壘球奪冠的20歲投手後藤希友，昨日（4日）將金牌帶回家鄉名古屋，未料市長河村隆之接見時，竟突然拉下口罩咬對方的金牌，嚇倒在場人士。雖然河村隆之事後解釋這是一種「愛的表現」，並就事件道歉，但日本網民還是一致炮轟他的行為惡心而且不尊重運動員，甚至有人形容他的舉動是「性騷擾」。



日本女子壘球隊奪金，名古屋市長河村隆之接見20歲投手後藤希友時，突然拉下口罩咬對方金牌。（NHK新聞截圖）

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由於今屆東京奧運的獎牌是由回收的電子產品製成，所以東京奧協會組委會曾呼籲選手不要咬獎牌，但也笑言知道運動員會照咬。不過，日本昨日出現的一幕「咬金牌」卻令網民群起炮轟。日本在女子壘球項目奪金，其中在名古屋出身的投手後藤希友旋凱回歸，獲市長河村隆之接見，後藤在記者會上表示自己很愛名古屋，很高興可以將金牌帶回家鄉。

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不過會面卻出現爭議性一幕，當後藤希友禮節性將金牌掛在市長頸上時，河村隆之自言自語一會說「有點重」之後，突然在未經同意下，拉下口罩咬對方的金牌。日媒指他的瘋狂舉動嚇到在場的人，後藤希友呆一呆才重新變回笑臉。

網民點睇：



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河村隆之的舉動引來網民非議，有人批評他根本瘋了，更有許多民眾因此致電市政府投訴，指他疫情下這樣做非常危險。河村於4日晚上道歉，解釋自己的很行徑是「愛的表現」（最大の愛情表現），承認自己當時太輕率。然而，網民對他的解釋不太受落，甚至有人指責這樣咬年輕女選手的行為是「性騷擾」。

（綜合）

有日本網民留意到，黑貓宅急便的運輸團隊於奧運賽事現場僅花5分鐘便搭建好頒獎台，大讚他們的專業表現。（Twitter圖片）

每當賽事成績出爐後，黑貓宅急便團隊會於短短5分鐘內，在指定位置鋪上地氈，並依次序拼好數個長方體，完成頒獎台的設置。（Twitter圖片）

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英國35歲賽艇運動員Helen Glover今屆東京奧運失落獎牌，回國時收到最窩心的歡迎。（「Helen Glover」Twitter影片截圖）

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他們都忍不住回覆帖文。（Twitter截圖）

英國廣播公司（BBC）1名女主持被指失言，竟公開向該國金牌泳手表示「你第三隻腳好厲害」，令泳手在鏡頭前忍笑到「紅晒面」。（影片截圖）

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看奧運比賽，一般都着重最快、最強的參賽者，「包尾者」基本上無人問津。惟來自非洲地區的赤道幾內亞的游泳項目選手姆薩巴尼（Eric Moussambani），在2000年悉尼奧運以游出了奧運史上最慢成績成為經典，成績至今仍未有人「打破」，而且不時被人「回帶」傳訟，成為奧運其中1個經典賽果。



赤道幾內亞選手姆薩巴尼在2000年悉尼奧運創下100米自由式游泳最慢紀錄。（Twitter「emoussambani31」截圖）

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官方紀錄他花約1分52秒完成100米自由式賽事，雖在最後階段游得非常吃力似快遇溺，但獲全場觀眾為他打氣歡呼。「最慢」賽果的背後故事更吸引，原來姆薩巴尼在報名參加奧運前根本不懂游水，被取錄已十分神奇，而他竟靠在酒店的20米泳池苦練9個月就出戰奧運，如以個人成績來看，其實十分不俗。