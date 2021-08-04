東京奧運︱李慧詩單車競輪賽復活成功　網民高呼：香港女車神好勁

【奧運會 / 東京奧運 / 單車 / 運動員 / 凱林賽 / 晉級】香港「女車神」李慧詩今日（4日）下午出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第3，須轉戰復活賽。Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。



李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

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李慧詩今日在於伊豆單車館亮相，參加3時許舉行的女子競輪賽（又稱凱林賽）初賽，但她在小組只得第3名，未能以小組首兩名直接晉級至半準決賽。

Sarah於1小時後舉行的復活賽，首3圈雖然排於第五，並與中國隊的鮑珊菊及澳洲車手麥古樂（Mcculloch Kaarle）等強手同組，但她發揮「車神」本色，從外檔加速上前，成功獲得小組首名，晉級明日下午3時06分展開的半準決賽，繼續奧運旅程。

網民在討論區發起1人1句支持李慧詩及李海恩▼▼▼

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至於初賽排小組包尾的李海恩亦有份出戰復活賽，第1組出場的她排第4名衝線，無緣晉級。一直觀看賽事直播的網民直擊Sarah有驚無險的晉級過程，確認她能晉身半準決賽後紛紛高呼熱血，又大讚她爆發力十足，無負「女車神」稱號。

李海恩出戰競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

睇多啲：香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗。賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」▼▼▼



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香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。（高詩琦攝）

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何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

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睇多啲：網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼



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何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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