打工仔做市場推廣　遇公司Block社交媒體及Google　呻無法出廣告

職場怪事屢見不鮮，有網民最近就發文抱怨，指自己在公司任職市場推廣（Marketing）部門，但他很快便發現公司禁止員工以電腦瀏覽facebook、instagram、YouTube等社交平台，亦不能使用Google，每次出廣告都只能使用個人手機，讓他非常疑惑。
該名事主在facebook專頁「奴工處」發文，表示自己在公司負責市場推廣，「但公司block晒FB、IG、YOUTUBE」，甚至連港人常用的Google、Gmail等網頁，同樣連接不上，無奈慨嘆說「想問點出Post，點做廣告呀？」，每次都只能用自己手機，質疑公司不應讓員工以私人物品處理公事，「係咪應該買返部手機畀我，作為公司財產呢？」。
帖文隨即引來網民討論，不少人看後亦分享自己類似的情況，「同我做marketing冇graphic designer有異曲同工之妙」，又笑言「咁落街派傳單囉」、「Data邊個畀先？千祈唔好帶錢返工呀」、「傻啦，你咪公司財產」，另指出假如公司不注重數位行銷，樓主只能「認命」在報紙、電視等途徑行銷，「無寫係 Digital Marketing，唯有派傳單，報紙登廣告啦」、「應該係電台、電視、報紙落廣告，公司果然夠傳統」。
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