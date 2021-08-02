公司專登Book房播奧運　同事撐港隊士氣好　網民讚：幾識收買人心

【東京奧運 / 港隊 / 香港代表 / 獎牌】港隊在今屆東京奧運屢創佳績，不少市民都日夜追蹤每場賽事，有打工仔早前就在網上發文，表示公司人事部「行德政」，竟特意預約1間「奧運直播房」，好讓一眾同事專注工作之餘，間中也能到房間欣賞賽事，做法獲網民大讚，更笑言公司「幾識收買人心」。



有網民在網上分享，大讚公司特意預約房間供同事觀賞奧運賽事。（《大叔的愛》劇照）

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該名網民在香港討論區發帖，稱讚公司最近着人事部預約個別房間，讓所有同事可隨時觀看奧運比賽直播，而日前有多項港隊參與的賽事更是氣氛高漲，「呢2日何詩蓓游決賽，成間房堆滿人咁濟，氣氛真係好好，好耐未試過咁樣」，認為相關安排令同事們的士氣非常好。

樓主稱港隊何詩蓓早前2場的自由式游泳決賽賽事，許多同事都聚在公司「奧運房」觀看，氣氛非常好。（示意圖 / 資料圖片）

樓主直言未想過公司竟然有此措施，造福一眾同事。大批網民亦大讚其公司，羨慕得紛紛追問公司名稱，「咁正？邊間公司？外資？」、「咁鬼好嘅！」、「點解你哋個個公司咁好」、「大公司就係唔一樣」。也有部份人指公司深知振奮員工士氣的方法，「就算係收買人心，都值得畀個讚」、「好過大家各自在自己位上網睇啊嘛！」。

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何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼

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