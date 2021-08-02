公司專登Book房播奧運　同事撐港隊士氣好　網民讚：幾識收買人心

【東京奧運 / 港隊 / 香港代表 / 獎牌】港隊在今屆東京奧運屢創佳績，不少市民都日夜追蹤每場賽事，有打工仔早前就在網上發文，表示公司人事部「行德政」，竟特意預約1間「奧運直播房」，好讓一眾同事專注工作之餘，間中也能到房間欣賞賽事，做法獲網民大讚，更笑言公司「幾識收買人心」。
該名網民在香港討論區發帖，稱讚公司最近着人事部預約個別房間，讓所有同事可隨時觀看奧運比賽直播，而日前有多項港隊參與的賽事更是氣氛高漲，「呢2日何詩蓓游決賽，成間房堆滿人咁濟，氣氛真係好好，好耐未試過咁樣」，認為相關安排令同事們的士氣非常好。
樓主直言未想過公司竟然有此措施，造福一眾同事。大批網民亦大讚其公司，羨慕得紛紛追問公司名稱，「咁正？邊間公司？外資？」、「咁鬼好嘅！」、「點解你哋個個公司咁好」、「大公司就係唔一樣」。也有部份人指公司深知振奮員工士氣的方法，「就算係收買人心，都值得畀個讚」、「好過大家各自在自己位上網睇啊嘛！」。
東京奧運︱女主持突稱「你第三隻腳好勁」 金牌泳手忍笑忍到面紅東京奧運丨鄧俊文謝影雪銅牌戰落敗 網民呼永不離棄：熱血到想喊東京奧運｜網民想加的另類項目：追巴士、排隊 呢項港人最屈機東京奧運｜網民列一定攞牌動漫人物 蠟筆小新有力挑戰張家朗？
同場加映：何詩蓓奧運再奪銀牌 網民1人1句感謝：多謝你令香港人自豪
+4
網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光▼▼▼
+3
即刻睇下網民最想新增的另類奧運項目▼▼▼
+15