十二生肖人際致命傷＋提升人緣方法　屬兔停止委屈自己反更受歡迎

在現如今這個人脈及資源的世界裏，社交關係於每個人而言是不可或缺的。很多人在社交中都以為自己帶著真性情去交往，卻發現最終身邊的朋友一個個的走散，對此疑惑不已，卻沒有想過該如何改變。其實在人際交往中有著各種各樣的問題，但人們卻常常忽視。



俗話說「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」，良好的社交關係一定跟語言有著密不可分的聯繫，但如果你只是一味的說「良言」是恰恰不夠的。因為還要不斷的去提升自己的個人魅力，每個人身上都有著不同的優缺點，要嘗試著隱藏自己的缺點，不斷放射出身上的閃光之處，才能夠更好地提升個人魅力，而人們身邊自然也會擁有著更好的人緣。

現如今很多人都不斷彰顯著自己的個性，又或者對待自己的判斷，沒有保持著客觀的態度，往往有很多地方都不盡人意，但自己卻沒有察覺。沒有人不希望自己能夠在人群中受到歡迎，人與人之間的相處難免會有一些磨擦，但如果能夠不斷的調整自己，而不是一味的抱怨或指責，反而能夠得到周圍人的歡迎。所以小夥伴們快來圍觀！12生肖該怎樣提升人緣？

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屬鼠的在生活中總是保持著對真理的追求，他們喜歡堅持自己的想法，但生肖鼠有的時候總是腦洞大開，很難讓人輕易地去了解他們眼中的世界。所以生肖鼠需要不斷地調整自己的交流方式，也要更多的學會傾聽外界的聲音，不要總是一味的向他人傾訴，這樣才能更好的去融入團體，而人緣也會逐漸得到提升。

屬牛的個性十分的耿直，在思考問題時，生肖牛都會想的簡單而純粹，但往往卻聽不到對方的弦外之音。所以生肖牛也會給人以遲緩的印象，他們思考問題或與人交流總是慢半拍，很難跟上他人的節奏，生肖牛需要加快自己與外界的相處進度，並且讓自己擁有發散的思維，更好地去領悟對方所想，才能夠擁有更好的人緣。

屬虎的永遠都保持著自己風風火火的狀態，面對很多事情，他們都雷厲風行，雖然行動力十分的迅猛，但卻容易忽視周圍人的情緒問題。生肖虎需要讓自己變得更加細膩，才能夠去理解他人的感受。因為生肖虎總是太在乎結果，而忽視了過程的重要性，這也會讓周圍人覺得他們太過功利，生肖虎需要將視角投入到身邊的人才能夠贏得更好的人緣。

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屬兔的有一顆無比敏感又脆弱的心，雖然他們會格外的關心和關愛身邊的人，但外界的一舉一動都會讓生肖兔感到無比的受傷。悲觀的生肖兔總是會放大周圍人的看法，而忽視了自己內心的聲音，讓自己陷入委曲求全的境地。生肖兔需要讓自己更加樂觀和積極的面對生活，勇敢地向他人表達，才能夠得到周圍人的重視，這樣也會更好地提升人緣。

生肖屬龍的自信且樂觀，雖然他們能夠在生活中做到足夠的優秀，但卻會盲目的看待自己，往往自信心的爆棚，也會讓它們表現出驕傲的景象。生肖龍需要讓自己學會謙遜的表達，以平常心去看待自己的成功和收獲，因為好面子的他們凡事都渴望為自己爭得第一，但卻忽視了集體的重要性，生肖龍只有不斷地發揮自己的長處，帶動著大家一起成功，才能夠提升人緣。

生肖屬蛇的人，總是表現出一副冷若冰山的形象，他們高冷的外表不僅讓人倍感壓力，也十分有距離感。其實外冷內熱的生肖蛇非常重感情，但他們往往都不擅長把情感袒露出來，面對誤解也不會做過多的解釋。生肖蛇需要讓自己更加積極主動地去融入社交生活中，不斷地展現出溫暖，揮灑著自己的善意，才能夠讓人緣有更好的提升。

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屬馬的是極致的完美主義者，他們眼裏容不得沙子，總是希望事事都能夠達到他們的標準，但有些時候也會鑽牛角尖，陷入追求完美偏執中。生肖馬需要學會適當放低自己的標準，不要過度吹毛求疵，努力地看到外界的優點和長處，才能夠更好地去與他人相處，用寬容的目光去包容這一切，才能更好地提升人緣。

屬羊的有些時候往往顧左右而言他，他們在表達或交流上總是想的太多，而面對一些選擇，生肖羊又會過於糾結和猶豫，慢吞吞的他們也往往會引來周圍人的不滿。生肖羊需要學會如何直接坦誠地去表達，讓自己敢於選擇，不要因為小事而過度糾結，要不斷地為自己加油打氣，變得更加率真可以更好地提升自己的人緣。

屬猴的有著活潑好動的個性，雖然能夠快速地吸引著人們的目光，但面對生活，生肖猴卻沒有太多的規律性，他們往往想一齣是一齣，過於跳脫的生肖猴很難吸引到與自己同頻率的人。所以生肖猴需要學會讓自己變得更加穩重一些，做出行動之前要更多的深思熟慮，可以充滿著孩子氣但不能太幼稚，不斷地成熟起來，才能夠贏得更好的人緣。

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屬狗的人對待朋友有著兩肋插刀的義氣，雖然他們十分注重友情，但卻沒有辦法客觀的去看待外界，面對自己在意的人生。生肖狗能夠沒有底線地去包容和原諒，但對待外界卻會過於苛刻。生肖狗會把人際關系劃分上很明確的分界線，但卻沒有辦法雨露均沾，只有學會如何保持著中立，生肖狗才能夠讓自己擁有更好的人緣。

屬雞的人總是表現出一副不苟言笑的模樣，仿佛喜怒哀樂在他們臉上，永遠都不會有明顯的展露。面對社交生肖雞，雖然倍感壓力，但需要更多地去調動，積極樂觀的一面，讓自己變得更加幽默起來，因為內向的生肖雞總是過於拘謹，要學會用微笑去迎接生活，而良好的樂觀心態，也會讓生肖雞的人緣得到更好的提升。

生肖屬豬的性格時而溫柔，時而嬌縱，他們就像一個需要被人捧在手心中的「小公主」，雖然可愛的生肖豬能夠讓人感受到多變的魅力，但當生肖豬情緒爆發時，卻會讓人束手無策。生肖豬需要好好調整自己情緒的問題，在發泄情緒時，要學會換位思考，多去發現身邊人的美好，才能夠用感恩的心去與他們相處，人緣也會更好地提升。

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