盂蘭節鬼門開5大星座財運有高潮！金牛旺到鬼門閂　白羊發大財

農曆七月同時也是鬼門開的日子，根據台灣命理專家小孟老師於Facebook粉專分析，有5星座在這段期間財運將會大旺，建議有上榜的人這段期間不要懼怕無形之物，要多出去走走，與朋友交流，拓展自己的財路。



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TOP5、巨蟹座

人際偏財、財庫止跌回升



來到農曆鬼月時，太陽與水星落入巨蟹座的二宮財帛宮，令巨蟹偏財運驚人，再加上天王星加速移入朋友宮，因此若周圍朋友推薦巨蟹一些投資項目，一定可以賺不少錢。

TOP4、處女座

正財提升、績效滿分



當鬼門一開，有火星移入處女座的元辰宮，令處女座的工作績效變好，事業蒸蒸日上，財運也隨之好轉，此外，鬼門開也打開轉職運，想要轉職的處女座可以趁這段期間尋找，說不定就能順利找到不錯的工作機會。

TOP3、金牛座

發揮魅力、動感迷人



金星落入金牛座的偏財機運宮，令金牛座在鬼月看起來特別迷人，另外也因為金星能量加速拉起金牛的財運，讓金牛可以運用自身魅力得到財富並累積人脈，這樣的好運會一路從鬼門開旺到鬼門關。

TOP2、白羊座

偏財大旺、快速進財



鬼門開的第一天加速太陽水星進入白羊座的偏財宮，令白羊財運變得相當旺，包括有抽獎運或大樂透中獎率高，不過因為本命凱龍星逆行的關係，錢財容易來也容易去，建議白羊的財庫最好請專業人士保管較妥。

TOP1、雙子座

土地增值、偏財桃花運



來到鬼月時，金星在雙子的房產宮與偏財投資宮位綻放光芒，雖然傳統上許多人害怕在鬼月投資房地產，不過雙子不妨可以趁這段期間與賣方議論，容易購得划算的房子，且還能增值，另外雙子在鬼月期間，外出運也很好，不妨可以多去老街、離島走走，財運也會隨之變好。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】