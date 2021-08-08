六旬叔叔家破人亡流落街頭　感恩銀杏館贈飯　覓得散工即幫助他人

錦上添花人人做到，雪中送炭談何容易？曾受過別人幫助的人或許最能明白當中意義。一直為有需要人士派發免費飯盒的社企銀杏館於facebook發文，表示職員早前遇上1名有學識的六旬叔叔，言談間透露自己家破人亡，一度被迫流落街頭，疫情期間亦難以找到工作，對於能獲贈福飯非常感恩。至近日該名叔叔告訴銀杏館職員，表示已經找到散工維持生計，並決定以有限能力幫助街上有需要的弱勢，把受過的恩惠贈予他人。



社企銀杏館一直為有需要人士派發免費飯盒。（資料圖片）

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銀杏館上周四（5日）於facebook專頁發文，指早前1名60多歲的叔叔申請領取福飯，職員與他傾談期間，「聽得出他是個有學識的人」。叔叔稱自己曾遭遇不幸，以致約有10年時間無法返港，直至能回家時，卻發現唯一的親人已經過世。

叔叔以「家破人亡」形容自己狀況，表示疫情下難以找到工作，曾經因身無分文而流落街頭，幸獲善心人幫忙才「有瓦遮頭」。得知獲贈福飯後，叔叔感動得雙眼通紅，表明一旦找到工作便不會取飯，期望靠自己的能力生活。

至近日叔叔聯絡銀杏館的職員交代近況，表示已經找到散工，尚算能維持生計。他又發送兩張2張相片予職員，指現時在街上遇到窮困的人時，會盡能力伸出援手，「我能力有限，我盡量去做」，因他非常感恩當初遭遇困難時，有人願意無私給予幫助。叔叔的故事令職員感嘆，「其實不幸的際遇每個人都可能會碰上，但幸好的是我們身邊有愛」。

網民看過帖文也非常感動，大讚叔叔沒有忘本，以行動實踐「以愛還愛」、「讓愛延續落去」、「施比受更有福」。亦有人祝福叔叔能改善生活，將來幫助更多有需要的人，「希望他們有餐溫飽，有清潔的地方住」、「能幫助叔叔找份工，令他能自力更生會更好」。

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