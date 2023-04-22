日本髮型師上門為長者理髮殺出血路　賺得更多＋工時更短

早上九點，一輛麵包車來到了東京的一所公寓旁，車後座滿滿噹噹地放着美髮用品。28歲的櫻庭是這個上門美容服務團隊的一員，他們每天會去各個養老院、醫院、養老公寓等，為出行困難的老人提供上門服務。



擺好設備、擦好鏡子，桌子上精心佈置的小物件，輕鬆的音樂、好聞的熏香，只需要十五分鐘，這所公寓的接待室搖身一變成了美容室。

「外派美容室」剛開門就來了兩位客人，87歲的老奶奶來做染燙。櫻庭他們的服務一應俱全，不像是我們認知裏的為老人理髮，只追求快和普通……

點圖看看這為老人保留尊嚴的日本特殊上門美容理髮服務：

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櫻庭曾在高級髮廊任職，造型手藝一流。與櫻庭同年的湯淺是團隊的創始人之一，他原來是在原宿知名理髮店的王牌造型師。像是對待正常客人一樣，櫻庭還和奶奶說吹頭髮的技巧，理完頭髮的奶奶像是變了一個人似的。

養老院裏還有躺着無法動彈的老人，他們無法出門，只能等每月一次的上門服務。為這樣的客人服務時通常需要兩人配合，一人理髮，一人幫忙輕托住客人的頭，還要留意客人的身體狀況。他們這樣的服務廣受好評。

「除了關心老人的健康，我們同樣也要關心他們的心理需求，不管到了什麼樣的歲數，都要活出自己的樣子。」這位來燙頭的老奶奶，本來就很愛美，但是推着輪椅去外面的理髮室的時候卻被拒絕了。有這樣可以打扮的機會讓她由衷地感到開心。

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櫻庭他們一天接待差不多30個客人，朝九晚五，週末雙休，這個上班時間爽到飛起了。他現在很享受這樣的休閒時光，像是在回收之前被工作侵佔的時間。但櫻庭在曾經的理髮沙龍工作時卻不是這樣的，常常忙到深夜才回家，幾年前的櫻庭在一家人氣沙龍做學徒，經過四年的忘我奮鬥，終於成為了同期裏頂尖造型師。這段時間確實很高光，不過他對自己也慢慢產生了懷疑。

辭職的契機是在SNS上看到「和某人出去玩了」這樣的動態，櫻庭就想着「真好呀，大家這樣在一起」，但想到自己因為當上了理髮師，一次聚餐都沒去過，除了工作沒有了其他業餘活動，以後自己結了婚有了孩子，可能因為事業再上一個台階，會忙到沒有陪家人的時間。

櫻庭想要閒暇時光，但也想繼續當理髮師，有了這樣的想法之後，他就開始不斷跳槽。後來遇到了湯淺，當時的湯淺正有上門理髮服務這一創業想法，上門理髮工作時間固定、環境輕鬆，正符合櫻庭的想法。

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當時上門理髮服務主打快速和平價，他倆決定另闢蹊徑，以在高級理髮店練出來的手藝作為賣點，把每位客人的意願作為第一位。剪髮、染髮、洗髮，這樣一套下來要6500日元，價格相較於其他上門理髮服務並不便宜，但是回頭客卻源源不斷，這樣955的工作讓櫻庭比以前掙得更多了。

櫻庭在和以前同事聚會的時候，前同事抱怨後面兩個月的週末都約滿了，另一個則說自己常常因為怕自己跟不上潮流，剪不出前衛的髮型而被圈子淘汰。前同事們羨慕櫻庭現在工作，但也擔心櫻庭的手藝會不會倒退。櫻庭認為，大家在不同的工作環境，不是非要決出高下的。雖然以前很忙但很有成就感，確實是一段光輝歲月，不過他還是更喜歡現在這樣輕鬆還能發揮出自己價值的工作。因為有足夠的休假時間，他也能經常回家看望家人。

能繼續自己的興趣，又對社會有特別的意義，社會也需要這樣的人群！

【本文獲「東京畫報」授權轉載，微信公眾號：japanstar520】