連登仔上朋友屋企　呢支嘢當綠茶飲落肚出事：喉嚨仲feel到滑滑哋

【伊藤園／龜頭園／綠茶／潤滑劑】這下尷尬大了！最近有網民在討論區上分享，指飲用朋友放在床邊的樽裝綠茶時發覺口感不妥，認真細看才知道是惡搞包裝的潤滑劑。他雖然立即飲用大量清水，但事後「個喉嚨仲feel到滑滑哋」。



有連登仔表示不慎錯飲朋友放在床頭的潤滑劑，因而令喉嚨「滑滑哋」。（連登討論區圖片）

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樓主在連登討論區上以「我唔小心飲咗friend喺DONKI買嘅潤滑劑」為題發文，他指該支潤滑劑「勁似綠茶，又擺咗喺床隔離」，「平時唔介意口水就攞咗嚟飲」。他同時上載照片，直指「就係呢支嘢搞到出事」。從照片可見該「支嘢」與市面常見的伊藤園日式綠茶包裝極似，但品牌名字就換成「龜頭園」，本來應該寫有「綠茶」的位置亦變成「弱酸性」。

龜頭園潤滑劑的包裝與正版的伊藤園綠茶十分相似。圖為正版伊藤園綠茶。（資料圖片）

樓主說事發時「飲咗啖先知出事」，所以即時用飲用大量清水稀釋體內的潤滑劑，但仍然覺得喉嚨有潤滑的感覺，「唔係口水嗰隻」。有網民留言建議樓主「去個急症睇下死唔死得人」，樓主則似乎不擔心，指自己飲用的份量極少，「應該冇咩嘢，係食嘢飲嘢瀡落個胃快啲」。

不少網民留言都指事件十分爆笑，直言友人的潤滑劑「真係好似綠茶」，但亦有人突破盲點，指出「重點係點解你瞓你個friend張床，你又亂飲佢啲嘢，你個friend又擺潤滑劑出嚟？」。另外有人希望樓主可以分享「食評」，「可唔可以講下咩味，係咪真係綠茶味？」。

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