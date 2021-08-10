補習Miss是領養兒童　港媽知道搵借口即炒：免阿女有錯的家庭觀念

時代不斷進步，但仍有人緊抱守舊觀念，甚至以過時的價值觀教導下一代。網上流傳對話截圖，指有港媽得知女兒的補習老師是領養兒童後，即私下聯絡表示不能再讓她教導女兒，明言「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。補習老師作出詳細解釋，直指學生已經就讀中五，認為應讓她了解不同的觀念再作思考，惟家長堅持女兒「未夠成熟明辨是非」，最終仍找借口終止聘用，更要求補習老師「配合」向學生謊稱因事忙而終止合作，不想讓女兒得知真相。



有港媽得知女兒的補習老師是領養孩子後即藉詞「炒魷」，引來網民熱議。（《教束》劇照）

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網民「OralBVB」於連登討論區發文，分享1名港媽與女兒補習老師的WhatsApp對話截圖。港媽指就讀中五的女兒琳琳在老師教導下成績有顯著進步，不過早前她無意中聽到對方與女兒對話，提及自己是領養孩子，因此希望向老師確認。港媽直言「如果是的話，我想可能唔可以再搵你同佢補習了」，認為女兒要為將來打算，「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。

補習老師其後回覆，解釋事發時自己正與琳琳分享大學時曾就讀有關生死的科目，當中提及安樂死的議題。由於琳琳於討論中提及父母在某些情況下有權決定子女的生死，例如墮胎，她逐提出其他例子讓琳琳思考，「我只係用自身嘅經驗答佢」。

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老師又向港媽坦白，自己的確是領養兒童，但強調自己是否父母的親生子女與家庭觀念沒有直接關係。她又認為作為家長，應讓琳琳認識不同的觀念再作思考，「佢自己選擇1個最適合自己嘅觀念，咁樣先係為佢好，而唔係強加一啲觀念畀佢」。

港媽看過補習老師的回覆，反指現時與中五的女兒討論相關議題是「有點過早」，認為女兒未夠成熟明辨是非，「作為家長我冇你哋學識咁好，只希望小朋友正常、健康地成長」。

港媽不但藉詞提出停止補習，更要求補習老師「配合」，不讓女兒得知真相。（《教束》劇照）

之後港媽又藉詞指想找1位能同時兼顧中史及英文科的老師，指補習老師在外國留學以及「口音比較外國」，擔心她會影響女兒的中史學習進度，故提出不需要她再為女兒補習，更要求她一同隱瞞女兒：「我會和琳琳講Miss之後較忙沒有時間，你可以配合一下嗎？」

港媽與補習老師的對話令網民嘩然，直斥她價值觀錯誤，對領養孩子存有偏見，「補習都係想搵一個教得好嘅老師啫，個老師家庭背景係點都唔關個阿媽事啦」、「有能力令一個本身失去家庭嘅小朋友重獲家庭溫暖，要好偉大先做得到，咁都唔滿意？」、「其實無咩家庭觀念係會錯誤，本身家庭就應該係好自由嘅一樣嘢嚟，大家一齊生活相親相愛咪家囉」。

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