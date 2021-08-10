台男控訴「警暴」　影片曝光反被網民圍攻：這在國外已直接開槍！

台灣網友陳坤城認為警方執法過當，在爆料公社發文：「請問大家這是否有執法過當？如此尋求管道自救，謝謝。」他強調他的事主友人並未襲警，但警方卻說友人襲警並強制上拷帶至派出所，而友人現今手腕受傷右手肘無法轉向抬起，且頭被敲向地板腫脹暈暈的。



網民看影片後反而紛紛直斥其友人不是（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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其他網友詢問詳細事發經過，這名幫友人打抱不平的陳姓網友表示：「幫朋友慶生有喝了幾罐酒，因為聊天過程音量大了些，然後警察來了！強制上手銬，且將事主頭敲向水泥地，事主對警察撿了根棍子，卻被警察說襲警摔在地上，整個過程誇張傻眼。」

「要大家審，就整個事件完整影片證據都貼上來，只擷取一部分，誰知道頭尾？還有沒有明確事實，警方要銬是會有屬於警方的麻煩的！」但是因為原PO提供的影片只有片段，而且畫面沒頭沒尾，只有發文的原PO單方面的說法，「重點是為啥被壓制？有救護車……酒醉鬧事？」、「沒襲警不代表沒口出惡言喔，通常直接上銬帶走都是有明確事實才會上銬，不然亂銬是很嚴重的」、「轉身撿根棍子喔？那只能說算他會選地方投胎，在台灣只是被壓制而已！」。

也有網友直指：「半夜大聲喧嘩，被報警，警察到現場，還轉身『撿根棍子』就被警告襲警，制伏帶回去管束……手持武器還敢這麼大聲喔？你為什麼要轉身撿武器？這在國外是直接開槍的你知道嗎？保護管束對你很仁慈了，不要上來丟臉！」

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