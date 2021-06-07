台大叔拒戴口罩仲用螺絲批追襲警察　正義男上前「撞飛」助逮捕

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-07 17:30

台灣疫情緊繃，現在是人人出門口罩＞鑰匙＞手機錢包！只是仍然有些民眾還是會抱持著「沒病為什麼要戴口罩」、「憑什麼限制人民要戴口罩」的想法，而引發衝突。

網友李信賢在爆料公社發文：「還好我夠壯！不帶口罩人家勸導你，還拿螺絲起子作勢要攻擊人？！想說警察來了讓警察處理，還拿螺絲起子要攻擊警察！他Ｘ的，前進突刺？老子撞飛你，Ｘ！」

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「吃到這把年紀了，怎麼蠢成這樣？」根據爆料的網友表示，影片中的男子不管別人勸導要戴口罩，還拿起螺絲起子揮舞作勢要攻擊，甚至在警方來的時候，還拿著螺絲起子對著警方衝撞，警方擔心傷及無辜也只能閃避，反而被男子追著打，一旁的原Po看不下去，趁男子在攻擊警方時直接從後方將男子撞飛，而警察順勢將人壓制在地上，這才結束這場鬧劇。

「這種的能不能建議直接辣椒水+電擊槍伺候？」網友們也對這種無理取鬧的人感到不耐煩，難道沒有更直接快速方便的解決方式？難道警方就只有挨打的份？如果今天不是有其他見義勇為的民眾幫忙，警察被刺傷怎麼辦？

「撞的好，警察還是太客氣，一棍當頭棒喝剛剛好而已，這種人受傷總比自己受傷好。」、「謝謝你幫這個社會除害，也謝謝你願意幫警察！」、「疫情期間，正常人都待在家裡，不正常的人卻一直往外跑！」、「—看就知他家很有錢，不帶口罩就是錢不知該怎花，所以用這方法來花他的錢，罰重—點，不然會被錢壓到無法呼吸。」、「我真的不懂，戴口罩不真的很難嗎？災難當頭大家互相幫忙很難嗎？」

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