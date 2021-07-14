微博網紅遭渣男家暴！推頭撞牆拖出𨋢門虐打　閉路電視揭恐怖經過

家暴事件層出不窮，近日大陸一名美妝博主「小熊燕和」發文稱遭男友家暴，在11日早上8點半左右，她打算搭電梯離開，男方在電梯門口伸手想攔，她逕自進入電梯，男方發脾氣狠踹門口鏡子，隨後轉身擋住電梯正關起的門，進入後一把抓住她的頭，直接往電梯猛撞，行徑凶狠惡劣。
「小熊燕和」撞擊到電梯牆壁後，跌倒在地，但男方並未停止，手指著她訓斥，並多次出手攻擊，當電梯停在9樓時，男方直接將她拖出電梯，在樓道間暴打，她透露被拖出電梯後，頭部直接被砸在柱子尖角上，鄰居聞聲開門察看，連忙協助報警。
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隨後小熊燕和到醫院檢查，經醫師診斷頭部裂傷出血，傷口約5公分需縫合，她的後腦到頸部血跡斑斑，白色上衣也染上血跡，照片怵目驚心，她事後公開傷勢照片呼籲網友一定要遠離有暴力傾向的人，她心有餘悸地表示：「要不是有好心鄰居姐姐相救，我都不敢想還會發生什麼更可怕的事情。」
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