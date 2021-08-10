屋企曱甴橫行「開Party」　阿媽拒殺生勸念經趕走　結局變成咁…

家居衛生非常重要，屋企一旦發現有蟑螂，不少人會立即「消滅」免除後患，但亦有 人選擇「佛系」處理。有網民日前在討論區發文表示，最近2個月在家中發現大量曱甴，家人欲使用「曱甴屋」，母親事後卻拿出佛經直指太殘忍，樓主忍無可忍，終不滿大罵家中難以居住，惟母親反建議「念多啲阿彌陀佛佢就會走㗎啦」，讓他非常無奈。



樓主發文指家中最近出現大量蟑螂，惟母親拒絕殺生，反建議樓主多念經以趕走蟑螂。（連登討論區圖片）

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該名網民以「佛祖呀！屋企咁多曱甴點搞呀」為題發文，表示家中最近2個月開始出現曱甴，有時父親隨手「打兩打」，便火速消滅3隻左右；不過，當母親看到這畫面，便立即拿出佛經，並要求他們不要殺生，也不應與曱甴「結惡」。

母親後來打算以曱甴屋處理，未料只使用1次後又稱太殘忍，不會再使用此方法，即使樓主指可以由他「執屍」，母親毋須目睹殺生經過，但仍然一口拒絕。樓主最終忍不住大罵，「𠵱度我屋企嚟㗎，衛生環境咁差點住呀」，但母親立即反駁，說「你當係你屋企，佢都當係自己屋企㗎咋，聽我話啦，念多啲阿彌陀佛佢就會走㗎啦」。

樓主的母親曾出動「曱甴屋」，但事後直指做法太殘忍。（《我們這一家》劇照）

樓主大感無奈，面對母親的極力反對也無計可施，慨嘆現在廚房在每天晚上，皆變成曱甴的「地頭」，間中經過時一看，砧板上也有3隻，「全部開晒Party咁，有次仲要飛過我個頭環繞1圈，點搞呀」。

帖文引來網民熱議，有人指樓主只要等到曱甴的「佔地」擴展至母親房間即可，「當佢走到入你阿媽間房嗰陣，佢自然會搞，但係之前你要確保你間房唔好被佢哋入侵」、「放喺你阿媽間房咪搞掂」，也有人笑言「佢哋真係似屋主多過你」、「你同阿媽講殺完佢哋，月尾會同佢哋打返堂齋」。

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