深水埗驚現曱甴美食廣場　張張枱凳見小強亂爬　網民嚇親：報食環

飲食業最應講求衛生與整潔，但1名網民上周六（24日）在討論區上傳多張照片，指深水埗某商場的美食廣場衛生極差，飯枱和椅子都有不少蟑螂四竄，非常嚇人。帖文引來其他網民關注，直言該美食廣場多曱甴已不是新鮮事，甚至笑稱「上去食嘢就係為咗同小強同枱」，有人則建議樓主「報食環啦」。



有網民上周六（24日）在討論區上傳多張照片，批評深水埗某商場內的美食廣場衛生極差。（連登討論區圖片）

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該名網民上周六在連登討論區發帖，表示當天在深水埗1間商場的美食廣場用餐時，突然發現飯枱上有曱甴，不久在其他枱上再看到曱甴，簡直避無可避，直言「近溜冰場嗰邊冇1張係冇曱甴」，許多食客用餐到一半都要搬位。

樓主上傳了數張照片，只要仔細一看，均發現枱凳上有「小曱甴」，甚至在飯粒上亂爬。他續指，每逢到該美食廣場都只食某一餐點，惟發現該處的衛生情況後，直呼「以後唔使去」。

大批網民紛紛附和樓主，又分享自身經歷，憶述過去親眼目睹曱甴出沒的場面，對至今仍有人到該處用餐感到詫異，「一坐低就有小強搭枱，或者係我搭小強枱」、「好多年前已經係咁，唔明點解仲咁多人食」、「其實逢親呢啲food court都係好污糟，太多位畀啲小強、老鼠舒舒服服咁匿埋」、「報食環啦，成個第三世界國家咁」。

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