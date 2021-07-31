將軍澳食肆驚現無數曱甴亂爬　拍片者直呼：可能生咗超級多胎小強

食肆最講求衛生，才能讓客人食得安心。不過有將軍澳街坊近日發現，區內1間韓式餐廳的牆壁上驚見無數隻小強亂爬，場面非常恐怖，直呼「大強可能生咗超級多胎呀！」。



有將軍澳街坊近日發現，區內1間韓式餐廳的牆壁上驚見無數隻小強亂爬，場面非常恐怖。（fb「將軍澳｜烽火台」圖片）

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該網民在facebook群組「將軍澳｜烽火台」上載影片及照片，指區內1間「成日人頭湧湧」的韓式餐廳衛生情況差，「好X多小強，係好X多」，呼籲大家留意「鍾意食嘅人睇路啦」。從影片可見，餐廳牆壁上數隻如手指頭大小的小強正在爬行，拍片者都忍不住粗言大叫。樓主其後表示，已向食環署投訴。

帖文一出隨即引起網民關注，不少人都直呼好恐怖、「好核突」，有街坊更稱曾見過老鼠，衛生情況令人擔心。

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有網民早前在深水埗1個商場的美食廣場用餐時，突然發現飯枱上有曱甴，不久在其他枱上再看到曱甴，簡直避無可避，直言「近溜冰場嗰邊冇1張係冇曱甴」，許多食客用餐到一半都要搬位。

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