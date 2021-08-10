東京奧運｜馬匹累2選手捧蛋　網民憂牠被安樂死　官方貼相報平安

【奧運會／東京奧運／現代五項／馬術 / 馬匹】東京奧運圓滿落幕，但無阻各地民眾繼續關注運動員及回味賽事的精彩時刻。今屆的現代五項比賽中，被視為賽前大熱的德國選手施萊（Annika Schleu）抽中馬匹「神聖小子」（Saint Boy）出戰場地障礙賽，沒料馬仔上陣才發脾氣拒絕跳欄，令她於該項目「捧蛋」獎牌夢碎。賽後有網民翻查資料，發現「神聖小子」共令2名運動員失利，擔心牠會被懲罰，甚至是安樂死，國際現代五項總會遂貼出「神聖小子」的相片，指牠已經回家，身體非常健康。



東京奧運的現代五項比賽中，德國選手施萊（Annika Schleu）抽中的馬匹「神聖小子」（Saint Boy）於場地障礙賽中拒絕跳欄，令她急得直哭。（路透社）

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現代五項要求運動員於2日內出戰包括劍擊﹑游泳﹑馬術﹑跑步及射擊共5項賽事，一度以破奧運紀錄高踞榜首的德國選手施萊（Annika Schleu）被視為奪金大熱，曾拋離其他參賽者達20分。

施萊抽中的馬匹「神聖小子」（Saint Boy）於木欄前發脾氣「煞掣」拒跳，令她急得在馬背上落淚。（路透社）

沒想到在馬術場地障礙賽中，施萊抽中的馬匹「神聖小子」（Saint Boy）竟突然「發台瘟」，於木欄前發脾氣「煞掣」拒跳，令她急得在馬背上落淚，該項目更不幸「捧蛋」，最終以總分1088分完成賽事，跌至第31位，無緣獎牌。而另1名於游泳項目得首名的俄羅斯選手古庇杜蓮娜（Gulnaz Gubaydullina）亦抽到「神聖小子」，同樣受牠影響於馬術項目不幸取得零分。

國際現代五項總會於Twitter發文，指「神聖小子」已返回位於日本滋賀的家中，目前身體非常健康，只是參與奧運比賽後表現有點疲累。（Twitter「@WorldPentathlon」圖片）

賽後不少觀眾及網民也擔心，「神聖小子」於賽場上連累選手的表現，或為牠帶來懲罰，甚至憂慮牠會因而被安樂死。不過國際現代五項總會前日（8月8日）於Twitter發文，指「神聖小子」已返回位於日本滋賀的家中，並貼出主人提供的相片，表示「神聖小子」的身體非常健康，只是參與奧運比賽後表現有點疲累。

Here is #SaintBoy back home in Shiga Prefecture.



Saint Boy's owners at the Minakuchi Riding Club kindly provided an update on his condition after being contacted by @Tokyo2020 officials.



They said: "He is in good health, although fatigued from competition." pic.twitter.com/oiACwR1wqx — UIPM - World Pentathlon (@WorldPentathlon) August 8, 2021

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