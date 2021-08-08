李慧詩奪銅｜草根出身奮鬥至奧運舞台　網民佩服：真係好值得尊重

【李慧詩／牛下女車神／單車／東京奧運／港隊 / 香港運動員】東京奧運今日（8日）閉幕，香港「牛下女車神」李慧詩為港隊於賽場畫下完美句號，在場地爭先賽擊敗德國的軒絲（Emma Hinze）奪得銅牌，是港隊今屆的第6面獎牌，亦是她自2012倫敦奧運的第2面個人獎牌！

「最強大腿」李慧詩再次踏上頒獎台的消息震撼港人，網民紛紛留言高呼感動。有人回顧Sarah的奮鬥史，看着草根出身的她戰勝傷患及低潮，再捱過疫情，由牛下女車神變身2屆奧運獎牌得主，佩服得直言：「佢真係好值得尊重，係我心目中最偉大香港運動員！」



李慧詩在場地爭先賽擊敗德國的軒絲（Emma Hinze）奪得銅牌，為港隊於東京奧運畫下完美句號。（高詩琦攝）

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「女車神」李慧詩（Sarah）一直於世界排名中名列前茅，更曾於2018年至2020年期間於爭先賽創下20個月連勝紀錄。繼2012倫敦奧運後，她於今屆東京奧運再次發揮「最強大腿」威力，勇奪場地單車爭先賽銅牌，於閉幕日為港隊再添1面獎牌。

事實上李慧詩再次奪得奧運獎牌的過程並不容易，有網民回顧她的奮鬥史，表示出身相對草根的Sarah於12年奪牌後大可以光榮退役，轉戰其他範疇，「唔係要比較，李慧詩對比其他攞牌運動員出身真係比較草根，畀着其他運動員可能12年贏完牌就去代言拍廣告，始終喺香港做運動員真係冇乜保障」。

相隔9年，李慧詩奪得第2面奧運個人獎牌。（高詩琦攝）

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然而她未有放棄，於16年里約奧運成為港人獎牌希望再次上陣，未料「炒車」飲恨失落獎牌。面對傷患及眾人的意見，Sarah仍抵得住壓力，於之後2年分別取得世錦賽銅牌以及亞運雙金牌和世錦賽銀牌。

至2019年，她更以實力代替說話，於世界場地單車錦標賽成為競輪賽和爭先賽雙料世界冠軍，「嗰陣29歲（里約奧運）個個話佢冇下屆，點知去到19年畀佢攞咗兩個世界冠軍」。當年Sarah憶述遇到1位患腦癌的小朋友，曾將象徵幸運的獨角獸送予對方打氣，但小朋友最終不敵癌魔離世，「雖然獨角獸未能為他帶來運氣，但那位小朋友當時只得8歲，他那份如獨角獸般的堅強，能給我鼓勵」。

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李慧詩沒有忘記該名小朋友，帶着對方的堅強，與頭盔上的獨角獸一直為東京奧運努力，以為能以最佳狀態出戰之際，卻遇上全球疫情，令奧運被迫延期。種種現實情況未令Sarah灰心，反而成為推動她向前的動力，終於相隔9年，她再次取下個人第2面奧運獎牌，再次踏上頒獎台，寫下港隊歷史。

Sarah的堅毅力量令網民深受感動，雖然她笑言自己不覺得年齡是大問題，「歲數唔係咁重要，我又唔係選香港小姐」，網民仍對她以34歲之齡摘銅大感佩服：「去到34歲玩單車呢個咁講爆發力同體能嘅運動，都仲可以攞到塊牌，12年到𠵱家keep咗9年世界級，25歲玩到34歲，好值得尊重，係我心目中最偉大香港運動員！」

網民直擊Sarah奪銅超興奮：

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同場加映：東京奧運│李慧詩爭先賽復活 網民睇到心臟難受照支持：不死鳥呀【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



香港女車神李慧詩在復活賽擊敗郭比順利復活，網民形容她是「不死鳥」。（高詩琦攝）

網民力撐李慧詩：

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同場加映：東京奧運丨李慧詩競輪賽準決賽出局 網民不離不棄：女神我支持你【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



香港女車神李慧詩於競輪賽準決賽失利，但網民不離不棄，坦言無論如何都會支持。（高詩琦攝）

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網民不離不棄繼續撐李慧詩：

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同場加映：東京奧運︱李慧詩單車競輪賽復活成功 網民高呼：香港女車神好勁【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



香港「女車神」李慧詩4日下午出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽得小組第3，須轉戰復活賽。Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，晉級半準決賽。一眾觀看直播的港人同驚同喜，紛紛形容賽況熱血，大讚「牛下女車神」爆發力十足。至於另一港隊代表李海恩雖無緣晉級，仍獲大批網民窩心留言安慰。



李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

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網民在討論區發起1人1句支持李慧詩及李海恩▼▼▼

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睇多啲：香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績，而且他倆賽場上搏盡惡鬥世界排名第6的日本組合渡邊勇大/東野有紗。賽事完結後，有網民在討論區發起1人1句永不離棄支持「鄧謝配」【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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香港羽毛球混雙代表「左手配」鄧俊文／謝影雪在銅牌戰不敵日本組合，未能為香港再添一牌，不過已創出香港羽毛球奧運歷史上最佳成績。（高詩琦攝）

睇多啲：香港女子游泳代表何詩蓓亦出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒，破亞洲紀錄時間，更為香港贏得第1塊游泳獎牌。【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



何詩蓓於今早9時59分在第5線出戰女子100米自由泳決賽，最終奪得銀牌，何詩蓓游出52.27秒。（高詩琦攝）

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睇多啲：網民1人1句感謝何詩蓓為港爭光【點擊下圖放大即睇 ▼ ▼ ▼】



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何詩蓓於東京奧運女子200米自由泳決賽中取得銀牌。（高詩琦攝）

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