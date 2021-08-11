超市職員推放滿貨品手推車入商場廁所　網民斥污糟兼有私隱漏洞

第一期電子消費券正式發放後，不少市民都急不及待外出購物，各大超市則成為大手入貨的熱門地點。有連登網民昨日（10日）發文，指在筲箕灣1間超市附近，發現超市經理將2輛放滿待送貨貨品的手推車，推進商場廁所後便離去。樓主形容商場廁所衛生狀況一般，因通風不佳長期散發異味，批評超市經理將貨品放進廁所等待送貨的做法「令人作嘔」；而由於送貨單據上記錄了客人的資料，有網民也質疑當中存有私隱漏洞。《香港01》正向涉事超市查詢。



有網民於筲箕灣見到有超市員工將放有貨品的手推車推進商場廁所，疑似放於該處等待送貨，批評做法「令人作嘔」。（連登討論區圖片）

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連登網民「黑店系列」昨午發文，表示日前行經筲箕灣樂融軒1間超市時，發現超市經理「鬼鬼祟祟咁推住兩架裝滿貨嘅車仔走咗入廁所」。樓主上載的相片可見，兩輛放有大半車貨品的手推車被推進商場洗手間，其中1輛更被推進廁格，兩輛手推車上各有付款及送貨單據，疑是等待安排稍後送貨的貨品。

樓主形容商場廁所衛生狀況一般，認為職員將貨品送進廁所的做法「核突」。（連登討論區圖片）

樓主形容，涉事商場洗手間沒有上鎖，設計屬「黑廁」，「冇窗冇通風」，而且衛生情況一般，長期散發異味，「以前行過都成日見到佢哋打開廁所門通氣」。他直斥職員處理貨品的方法「核突」及「令人作嘔」，指出手推車上放有大量食物及飲品，不明白為何要以洗手間作為暫存貨品的地方，「以前都見過佢哋咁樣推入去巷仔幾次，一直都唔知原來佢哋係推啲貨入去廁所」。

帖文引來網民關注，不少人直指職員做法過份，「放耐啲，啲貨會唔會有屎味」、「咁噁心都得，好彩不嬲唔用送貨」、「隔住個mon都feel到啲貨好臭」。亦有網民指出，手推車上的送貨單上寫有超市顧客的姓名、電話及地址等個人資料，隨意放於公眾地方或會造成私隱漏洞，「咁樣將客的資料亂放係公眾場所？」、「個人私隱嚟計，放公眾地方俾人傳閱係超市責任」。

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