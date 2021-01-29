台女食士多啤梨咬出「綠毛蟲」心有餘悸　衝擊照片嚇到網民起雞皮

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-01-29 14:30

冬天正值士多啤梨季，除了可以在士多啤梨園採摘購買之外，許多賣場也引進新鮮的士多啤梨供市民選購，但儘管有品管把關，享用之餘還是要張大眼睛注意。就有台灣網友分享，一口咬下購買的士多啤梨，驚見「小蟲鑽出」，文章發布後，引起熱烈討論。

一名台灣網友於社團《好市多 商品經驗老實說》上發文表示，她趁著士多啤梨旺季，日前於知名連鎖賣場購入兩盒新鮮士多啤梨，不料當洗好士多啤梨享用時，一口咬下卻驚見「綠色小蟲」，讓原PO大驚失色。對此她也表示，只是剛好買到有蟲的士多啤梨，不會拿去賣場退貨，同時也安慰自己「農坊的農藥有控制，提醒大家食用小心，千萬不要一口吞入，我先去緩緩受驚的心情了…」。

士多啤梨本身就很容易有蟲嗎？點圖放大看其他網民睇法及蟲蟲衝擊照↓↓↓

+ 3 + 3 + 3

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

網友們紛紛留言表示，「好大的蟲！看照片就快嚇傻了」、「決定以後都先咬一半看裡面再吃下去」、「雞皮疙瘩…原來士多啤梨也有蟲，都一口吃的」、「原來士多啤梨也會有蟲」、「我都一口吞啊！我的媽呀」、「還好沒有把蟲咬一半才發現」、「天啊，真是開眼界了，我的老天爺」、「第一次看到士多啤梨有蟲！」、「我有心理陰影了」、「好餓的毛毛蟲現實版」。

但也有網友詼諧表示，「買士多啤梨送蟲！賺了」、「對不起，我笑了！妳太厲害了」、「確實有機，補充蛋白質」。

同場加映：消委會丨35款乾意粉全部有昆蟲碎片！一文睇清邊款含量最高（點圖放大↓↓↓）

+ 29 + 29 + 29

延伸閱讀：

台中5寶爸猛喊窮卻餓不死！ 社工揭「生存技巧」嘆：真厲害

機窗上發現「神秘小圓孔」？航空公司解答驚人用途

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】