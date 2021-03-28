買菠菜送螢火蟲？幸運得主又驚又喜　網民勾童年陰影：再見螢火蟲

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-28 17:30

買菜如果看到有蟲，大多數人的想法就是沒有噴灑農藥，但如果看到的是「螢火蟲」，那可就非常罕見了。台灣一名女網友在社交平台貼出照片，表示自己去超市買菜，回家後竟然發現裡頭有一隻螢火蟲，讓她又驚又喜，鄉民們也大讚無農藥非常健康。

網友想起《再見螢火蟲》 :「牠要死了…」亦有人試過買菜送青蛙！點圖放大看原PO原文及網民留言👇👇👇

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照片引來網友熱烈討論：「哪家店買的，我也要去買看看！希望能跟妳一樣幸運」、「快去買樂透」、「買菜送免費賞螢」、「螢火蟲難得一見啊…在都市叢林裡，妳能遇見多幸運呀」；還有人分享類似的經驗：「我上次送青蛙」、「我之前是買茼蒿送蝸牛，四到五隻，小孩很開心呢」、「上次買空心菜送了一隻小蜈蚣，嚇死我啦」。

更多人都稱讚菠菜乾淨無農藥：「表示沒加農藥啊」、「超稀有！那家公司出品一定超乾淨」、「那家菠菜可以買耶」、「代表賣家生態很好，以後都要跟他們買菜」、「妳的菜很安全沒農藥，螢火蟲才敢靠近」、「有機無農藥殘留」、「表示真的沒有農藥，水質也乾淨唷！螢火蟲的生長環境是需要乾淨的水源，才能存活」。

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