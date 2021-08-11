台女食到超好味越南河粉　隔日忍唔住再幫襯　卻驚見「恐怖秘方」

吃到美味的店家，通常都會再次上門光顧，但第二回上門時發現店裡衛生出現疑慮，還會繼續食用嗎？



就有網友分享吃到一家美味的越南河粉，隔天就再度上門回味，沒想到竟看見店家的桶子裡出現一隻「米奇」，正在桶子裡悠閒的洗澡！讓她嚇得不敢再消費，並指出該店家位於台中的南屯……（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網友Cecilia Huang在爆料公社公開版分享：「昨天吃了一家很好吃的越南河粉，今天想再吃。於是去就看到米老鼠在洗澡，還抓頭洗頭髮……嗯嗯。我再也不敢吃這家河粉了。」

網民：被妳看到秘方了

網民紛紛回應指「是主廚認真工作的影片」、「被你發現好吃的秘密了」、「連養的寵物都這麼愛乾淨，這家的清潔度應該ok吧～哈哈」、「料理鼠王獻真身！」、「呃……然後，妳有告訴老闆嗎？他們怎麼處理？」、「這是料理鼠王，牠在調祖傳秘方呢XD」。

也有網友笑言「你不知吃了多少牠洗過澡的水了！先前不知還覺得特美味、現在被你發現這不能說的秘密了！（每個店家都有他們的秘密配方）」、「居然被妳看到秘方了！！」、「你喝過雞豬牛的洗澡水，老鼠的洗澡水就是好吃的秘絕」、「應該是被抓到，準備要淹死處理吧」。

網民紛紛調侃，這才是美味的秘訣。小編如果前一天剛用餐，隔天就見到這樣的景象，恐怕整個胃都要翻騰不停了……

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