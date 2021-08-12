研究揭168斷食減肥法之謎：兩老鼠畢生吃完全相同食物　結果驚人

許多明星都曾在採訪時分享過他們輕斷食的觀念，像是過5點後不吃晚餐，或是每天只有8小時進食（168斷食減肥法），靠著計算時間吃東西而不是計算卡路里，有些人會覺得這是偏差的飲食觀念，但其實在國外，不少研究發現，在限制的時間內飲食，才是對人體真的健康的方法。



在《吃的科學》一書中，作者卡斯特剛滿40歲就因為胸痛而鬼門關前走一趟。他因此發問：是垃圾食物毀了健康嗎？吃什麼食物會帶來真正的健康？

他發揮科學記者求真求解的精神，開始鑽研現今的飲食營養研究，一栽進去就是好幾年。新認知讓他徹底改變了飲食習慣，還驚訝地發現，過去他對健康飲食的了解完全不符合科學研究的結果。

兩老鼠從一出世便吃完全相同食物 只是進食時間不同 結果……（點圖了解研究細節）▼▼▼

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作者卡斯特親身試驗後發現：「我個人覺得早上8點到晚上8點的時段很適合。雖然天知道我不是服從紀律的高手，但是我覺得遵守這個時間一點也不困難。所以我大部分都在這個12個小時範圍內用餐，其餘的12個小時禁食。」

「如果對自己較嚴格些，並且想甩掉身上堆積起來的肥肉，那我會把時間範圍縮短為早上9點到晚上7點。」

老鼠實驗在某個程度上可以指出一個經驗法則：時間範圍越短，效果就越明顯。到頭來最重要的還是，找到一個適合你的生活，可以活得很好的節奏。你找到的節奏不該有放棄的味道！

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：研究解釋：為什麼一天8小時的「輕斷食」真的對減肥有幫助？】