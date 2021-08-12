大肚婆獨自拎包裹　集運職員即借手推車　得知地址仲幫手送到入𨋢

港人愛網購，大手入貨後如何處理取貨問題，有時的確令人頭痛。有孕婦今晨發文分享受助經歷，表示上周到將軍澳1間集運公司打算取貨，本來打算視乎貨物重量再決定是否需要找外傭幫忙。不過集運公司的後生仔職員見她腹大便便，即提出可以借出手推車，後來得知她居於附近，更親自幫忙「送貨」至樓下，沿途又提醒她不要被雨淋濕，令她大為感動：「真係好感謝佢哋兩位！」



有孕婦稱日前到集運店取貨時，獲2名後生仔職員熱心幫忙，更為她將貨物送至樓下。（示意圖 / GettyImages）

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該名懷孕9個月的「大肚婆」今晨（12日）於facebook群組「將軍澳主場」發文，指上周四（5日）晚下班後，獨自到將軍澳富康花園1間集運店舖取貨。當時正下着毛毛雨，她指事先得知貨物「有啲重」，故打算到店內「望下件貨感受下幾重先」，再決定是否要找家中外傭幫忙，「如果唔重都自己搞掂算，因為仲有個3歲仔，唔想帶埋佢落雨落街」。

當樓主報上電話號碼後，其中1名「後生仔」職員即表示可以借出手推車，「我都多謝佢哋，因為唔使力推車方便好多」。她遂禮貌交代指，「我好快會還，我住斜對面嗰座」，而另1名職員得知她住附近，即二話不說付代為「送貨」，「送到屋企樓下入埋𨋢」。

樓主講述後生仔職員幫手過程▼▼▼

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樓主指，回家途中後生仔曾問她「有冇遮」，她打算開傘為對方擋雨時，才得知暖男的好意，「佢原來係關心我，叫我遮自己」。事件令她非常感動，除了在場以言語表達感謝外，她決定記下事件表揚2人，「坦白講全程我都冇掂過件貨，因為佢哋一見我大肚就搶住幫手冇打算交畀我」。

她續指，發文並非鼓勵他人消費好心人的同情心，又指2名職員幫她的同時也緊守工作崗位，「有幫襯過都知佢哋一直好有禮貌，又快手，其實佢哋真係完全冇義務幫我手，所以我真係好感激同想表揚佢哋」。

樓主特意發文感謝2名集運店職員，引來大批街坊留言讚好。（Google街景截圖）

帖文引來街坊讚好，直指2名後生仔店員一向服務態度良好，「我都係幫襯開佢哋，佢哋兩個都好好，係keep住咁好」、「呢兩個年青人真係好好，佢哋真好nice」。亦有不少網民分享曾受2名職員幫忙的經歷，「佢哋都試過幫我放上手推車，仲要好有心機咁放好，怕我會跌咗」、「我都係幫襯開佢哋，有時我啲貨重佢都主動幫我擺上車，講真而家真係好少見到呢啲勤力又有禮貌的後生仔，佢哋值得讚賞㗎」。

將軍澳街坊有愛！1名港媽在網上發文，表示昨晚（11日）帶4歲兒子到遊戲機店選購手掣，由於不太熟悉而問了許多問題，但一直在店內的2名男子卻完全沒有不滿，看到男童「扭計」哭鬧後更為他帶來1個「小驚喜」▼▼▼



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2名男客人見小男孩不開心，離開遊戲店原來是為了買零食，希望哄小朋友開心。（fb「將軍澳主場」圖片）

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