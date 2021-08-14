農曆七月鬼故│台男租屋聞蛋糕香揭發凶宅　細數4個細思極恐怪談

今年8月8日正式踏入農曆7月，也意味盂蘭節（又稱中元節）即將到來。YouTuber「異色檔案」為此收集不同鬼故，與網民來個「夏季鬼故馬拉松」活動，拍片分享怪談。



YouTuber「異色檔案」拍片分享怪談。（YouTube「異色檔案」影片截圖）

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1.租屋怪談

2018年，台灣新北市張姓男大學生與4名友人合租樓房後，一直有感諸事不順。他們之中有人持續出現一些「小車禍」，還有人出現咳嗽之類的感冒病症，即使看醫生後也沒能完全治癒。屋內更是處處透着不對勁，水龍頭半夜會自動放水；張男房間鋪有別人沒有的木地板，其房內一到夜晚就會無故彌漫一股蜂蜜蛋糕香氣，關上窗後亦會嗅到同樣氣味。

張男房內一到夜晚就會無故彌漫一股蜂蜜蛋糕香氣。（YouTube「異色檔案」影片截圖）

張男向鄰居打聽下，始知自己租下凶宅。他所住的房間正是前屋主燒炭死去地點，木地板是為了掩蓋燒炭痕跡。至於張男聞到的蛋糕香味，則有說與前屋主生前愛吃的「三峽金牛角麵包」香味相似，讓人細思極恐。

惟當時法律未有敦促房東必須告知房客，租住的物業是否凶宅。即使張男與友人隨後將房東告上法庭，也未能拿回租戶按金及退租，只能就此作罷。

2.酒店怪談

有女生在日本名古屋酒店疑被靈體「惡作劇」而徹夜難眠。（YouTube「異色檔案」影片截圖）

有女生投稿講述自己早年在日本名古屋酒店「被『惡作劇』而徹夜難眠的夜晚」。事情發生在2018年7月11日，女事主下榻名古屋一所小型商務酒店，惟該處櫃檯夜間不會有職員當值，遇上突發狀況可能求助無援。

當時女事主居住的房內有一幅詭異黑貓畫，讓她看了很不舒服，但也只能忍一個晚上。豈料，入住第一晚便出現狀況，是夜電視機竟無故轉頻道，房門門把更突然劇烈晃動起來；手提電話亦會無故播放音樂，即便她滑掉所有程式，但還是會播放一些自己沒有下載過的音樂。情急之下，她只能打電話給朋友壯膽，聊了一整過晚上後，才累得淺睡起來，醒來後即趕緊打包行李離去。

3.浴室怪談

有女生在家中浴室疑似撞鬼。（YouTube「異色檔案」影片截圖）

台灣有女生表示，小時侯跟父母住在外婆家附近，該區較為偏僻，住所外觀也不甚討好，讓她看了很不舒服。某天她獨自一人在屋內睡覺，醒來後竟聽到浴室傳出水聲。她透過浴室門下縫隙偷看，發現內裏有一名陌生男人背對着自己。

對方此時似有所覺地表示：「妹妹，你來啦…」，然後將頭轉了360度望向她。當下女生被嚇到拔腿而逃，火速跑到外婆家，但她卻不敢將剛才發生的事告知家人，遂成為童年的一段可怕回憶。

4.靈異10哨所

台灣南部有士兵在哨所守夜時，聽到軍鞋發出的腳步聲。（YouTube「異色檔案」影片截圖）

台灣南部某彈藥庫內，規定士兵需要夜間輪流站哨。然而，該處由1到12的哨所中，卻唯獨抹去10哨所的存在。有新兵問及前輩時，方知10哨所曾經存在，並因為靈異事件而被上級除名。

軍中傳聞凌晨2時至4時是陰氣最重時刻，有指在10哨所當值的士兵，都曾經無故聽到軍鞋發出的腳步聲，但四下卻是空無一人。有士兵在10哨所內的床上休息，卻突然被逐漸走近的腳步聲驚醒。事後軍中傳言那腳步聲可能是不知道自己已經死去的士兵亡魂，不斷重複生前站哨、叫人起床換班的情景。

【本文已獲「異色檔案」授權刊登。】

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