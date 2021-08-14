10年老臣子人工得1萬　遞信即受盡針對　離職日被嘲買唔起散水餅

多年來在同1間公司工作，可謂「冇功都有勞」，有打工仔日前就在網上發文，表示今年6月向公司請辭，工作了10年月薪卻只有1萬元，而且遞信後更遭老闆和同事針對，每天安排他1人負責不討好的工作，其他人卻聚在茶水間冷嘲熱諷，在最後上班當天，甚至調侃他「做咗咁多年，唔係連60件西餅都買唔起呀？」，讓他大感心淡。



有網民發文訴苦，指自從向公司老闆請辭後便遭所有人針對，他最後1天上班，更被眾人諷刺「買唔起西餅」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

事主最近投稿至facebook專頁「奴工處」，稱自己在公司已工作10年之久，直至今6月有感遭到不公平對待而辭職，並透露月薪更只有1萬元。他續指，當向老闆遞信請辭後，已向所有同事指毋須為他舉辦歡送會，不想大家破費，但其一番好意卻「真心換絕情」，此後老闆和同事每天都安排他做「下欄嘢」，並趁他獨自工作時，又全部聚在茶水間「開Party」談笑風生。

終於到事主最後1天上班，同事看見他沒有買散水餅，竟在他步出公司時出言挖苦▼▼▼

+ 10

帖文引來網民熱議，不少網民都支持樓主，表示面對「難頂同事」根本不需要客氣，「呢啲西人唔使買畀佢啦…」、「呢啲咁嘅同事唔祝福你未來，配食咩散水餅？」、「真係咁想食嗰件餅？」、「你哋連美心半價餅都唔值啊！」，也有人關心樓主的薪金，「做10年人工1萬？早走早着，遲走真係瞓唔着」、「就算順佢意話買唔起散水餅，都係因為間垃圾公司畀唔起正常人工之嘛」。

同場加映：打工仔為健康裸辭 派散水餅表心意 無品上司唔只出言單打仲咁做



打工仔為健康裸辭 派散水餅表心意 無品上司唔只出言單打仲咁做

+ 6

打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民最近於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。



+ 8

▼▼同場加映：新人返工１個月被老細「問候」▼▼