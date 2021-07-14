公司逼簽字答應離職後1個月協助交接　1個原因令打工仔跪低

普遍公司都有離職前的1個月通知期，以便人事交接，惟有網民日前發帖，指自己向公司請辭後已做滿1個月，並完成所有交接程序，公司卻要求他在離職後1個月，必須繼續協助公司解決交接問題，事主最後因擔心影響推薦信內容，無奈答應公司要求。



有網民發文抱怨，表示公司要求他離職後1個月必須繼續協助交接。（《大叔的愛》劇照）

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事主上周五（9日）在facebook專頁「奴工處」發文，表示其公司規定離職需有1個月通知期，他按規定做1個月，亦有與新招聘的員工交接，直至最後1天上班，公司突然給他1封信並要求他簽署，其中列明事主離職後，公司在交接上若有任何問題，他均必須解答和協助。

樓主為免影響推薦信的內容，被迫答應了公司的要求，（《合約男女》劇照）

事主雖認為公司的要求無理，質疑「離開咗（公司）都要幫手？」，但深怕假如不答應其要求，公司便會拒絕為他寫推薦信，或者在信中說壞話，最終只能無奈答應。

大批網民看後怒批公司「有人使到盡」，認為轉工後繼續協助舊公司，對新公司也非常不公平，並建議事主先簽名，但之後大可「佛系幫手」、「咁如果答錯咗會點？」、「香港網絡好差，成日收唔到」、「簽咗都可以好有禮貌咁答唔記得、唔知」、「嘢可以簽，電話可以唔聽㗎嘛」；也有人指出，現時許多公司都只看工作證明，推薦信並非必須，「攞咗工作證明就即刻走人啦」、「其實無人理reference letter㗎，你有糧單多數OK，搵工時直接交代你個情況，話上手公司唔肯出畀你」。

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曾有求職者因為HR在電郵中寫錯地址，結果遲到了2分鐘，最後卻被職員黑面1句鬧返轉頭 ▼▼▼



見工遲到2分鐘 求職者指HR電郵寫錯地址 職員黑面1句鬧返轉頭（01熱話製圖）

樓主自白全文：

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見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼

