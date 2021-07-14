公司逼簽字答應離職後1個月協助交接　1個原因令打工仔跪低

普遍公司都有離職前的1個月通知期，以便人事交接，惟有網民日前發帖，指自己向公司請辭後已做滿1個月，並完成所有交接程序，公司卻要求他在離職後1個月，必須繼續協助公司解決交接問題，事主最後因擔心影響推薦信內容，無奈答應公司要求。
事主上周五（9日）在facebook專頁「奴工處」發文，表示其公司規定離職需有1個月通知期，他按規定做1個月，亦有與新招聘的員工交接，直至最後1天上班，公司突然給他1封信並要求他簽署，其中列明事主離職後，公司在交接上若有任何問題，他均必須解答和協助。
事主雖認為公司的要求無理，質疑「離開咗（公司）都要幫手？」，但深怕假如不答應其要求，公司便會拒絕為他寫推薦信，或者在信中說壞話，最終只能無奈答應。
大批網民看後怒批公司「有人使到盡」，認為轉工後繼續協助舊公司，對新公司也非常不公平，並建議事主先簽名，但之後大可「佛系幫手」、「咁如果答錯咗會點？」、「香港網絡好差，成日收唔到」、「簽咗都可以好有禮貌咁答唔記得、唔知」、「嘢可以簽，電話可以唔聽㗎嘛」；也有人指出，現時許多公司都只看工作證明，推薦信並非必須，「攞咗工作證明就即刻走人啦」、「其實無人理reference letter㗎，你有糧單多數OK，搵工時直接交代你個情況，話上手公司唔肯出畀你」。
+4
40歲女上司疑睇中27歲男下屬 搭車挨膊頭 網民笑：仲想唔想努力公司同事將榴槤放雪櫃 打工仔怨飯盒吸晒味：食飯哄埋去好想嘔呀【Intern】公司無Earl Grey茶包 實習生即爆粗投訴嚇窒admin同事
曾有求職者因為HR在電郵中寫錯地址，結果遲到了2分鐘，最後卻被職員黑面1句鬧返轉頭 ▼▼▼
樓主自白全文：
+9
見工遇到令人無奈的事時有發生，有公司會以考驗情商為由，讓求職者在辦公室呆等1小時45分鐘▼▼▼
+3