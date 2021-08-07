公司凳有階級之分　底層員工椅背都無　網民嘆：地底泥都不如

返工座椅坐得舒不舒服很影響工作心情和效率，有網民近日於討論區發文表示公司座椅有階級之分，高層座椅最貴，售價約9000元，「坐完唔知係咪會識飛」，最底層有些員工的椅連椅背也沒有，他覺得「好唔人道」、「地底泥都不如」。帖文引起熱議，有網民建議他帶「私伙凳」回公司，又有人質疑該公司違反職安健守則。



有網民近日於討論區發文表示公司座椅有階級之分，高層座椅最貴，最底層有些員工的椅連椅背也沒有。（《歡樂頌》劇照）

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該網民近日於連登討論區發文表示，他公司的椅有階級之分，總監座椅最貴，他在網上查過，售約9000元；助理總監座椅都較高級，但明顯不及總監那張；中層經理級座椅與高層不同，但「都係一個比一個廢」，最底層員工座椅「有啲連挨pan都冇」，實習員工要坐沒椅背的圓形摺椅。

該網民指，實習員工要坐沒椅背的圓形摺椅。（《整蠱專家》劇照）

他質疑公司的椅是否有必要作階級之分，「脊椎健康同階級點解要有掛鉤」，又指將全公司的椅的價錢合計也不及高層的椅貴。有網民建議他自己帶「私伙凳」，但樓主說曾有同事帶較貴的椅回公司，結果被批鬥及「照肺」。

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根據職業安全健康局指引，辦公室座椅必須能調校高度及可轉動，並配以滑輪式5點座腳，亦應有可為腰背提供足夠承托的椅背；若員工有使用顯示屏幕設備，桌面或鍵盤架沒有足夠空間承托雙手，座椅就必須有靠手。

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