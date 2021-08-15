同朕Check下！1人1個已被英文取代的廣東話：load唔到個中文字

【廣東話 / 中英夾雜 / 中文字 / 港式英語】「同朕Check下！」說話時中英夾雜是香港人的特色，大家都總有幾句港式英文「放喺袋」，不過有時講得順口已忘記了本來的中文說法。有網民在討論區發起1人1個「已經被英文取代的廣東話」，並舉例指如果表達的意思別人未能即時理解，就會說「佢load唔到呀」；當中如用中文「載入」去取代「load」，則會感覺很奇怪。
在樓主拋磚引玉下，網民都踴躍提出多個已取代廣東話的英文字▼▼▼
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同場加映：出賣年齡系列｜網民1人1句廣東話文物級「潮語」 一開口就知老餅
有網民拋磚引玉列出幾句上年代的廣東話俗語，笑言講得出都有「咁上下人生閱歷」，帖文隨即引起網上共鳴，紛紛列舉更多出賣年齡系列「潮語」，你又識唔識呢？▼▼▼
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除了「潮語」，一講經典IQ題都隨時暴露年齡，呢16個問題你又聽過多少？▼▼▼
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面對不懂得的字，很多人都會選擇「有邊讀邊」，但原來這樣做很容易「中伏」，以下就盤點了23個廣東話常見讀錯音的詞語，大家不妨挑戰一下▼▼▼
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80、90後超經典謬誤！網民盤點16個笑爆嘴說法 ATM裏面有職員？90後都30歲！網民盤點「發覺不再是少女的10個瞬間」 超有共鳴Yahoo知識+宣布停止服務 網民嘆失去15年「好伙伴」：時代的眼淚
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