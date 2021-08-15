同朕Check下！1人1個已被英文取代的廣東話：load唔到個中文字

【廣東話 / 中英夾雜 / 中文字 / 港式英語】「同朕Check下！」說話時中英夾雜是香港人的特色，大家都總有幾句港式英文「放喺袋」，不過有時講得順口已忘記了本來的中文說法。有網民在討論區發起1人1個「已經被英文取代的廣東話」，並舉例指如果表達的意思別人未能即時理解，就會說「佢load唔到呀」；當中如用中文「載入」去取代「load」，則會感覺很奇怪。



同朕Check下！說話時中英夾雜是香港人的特色。（《帝女花》劇照）

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在樓主拋磚引玉下，網民都踴躍提出多個已取代廣東話的英文字▼▼▼

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同場加映：出賣年齡系列｜網民1人1句廣東話文物級「潮語」 一開口就知老餅

有網民拋磚引玉列出幾句上年代的廣東話俗語，笑言講得出都有「咁上下人生閱歷」，帖文隨即引起網上共鳴，紛紛列舉更多出賣年齡系列「潮語」，你又識唔識呢？▼▼▼



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除了「潮語」，一講經典IQ題都隨時暴露年齡，呢16個問題你又聽過多少？▼▼▼

16條最尷尬IQ題，你識答多少題？

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面對不懂得的字，很多人都會選擇「有邊讀邊」，但原來這樣做很容易「中伏」，以下就盤點了23個廣東話常見讀錯音的詞語，大家不妨挑戰一下▼▼▼

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【潮語大挑戰】（01熱話製圖）