可月入10萬？公屋男為搵快錢借8萬財仔做傳銷　女友勸唔聽終分手

為了給家人及伴侶更好生活而發奮賺錢當然值得欣賞，但也要用對的方法。有港女早前於討論區發文，指公屋出身的男友對自己背景感自卑，決心賺錢以讓她及家人獲得更好生活。然而男友為了賺快錢，竟加入傳銷公司，更向財務公司借了8萬元，深信自己能建立團隊然後賺大錢。樓主認定那是層壓式騙案，但她無論如何勸告男友也不理會，「佢認為佢就係差呢個機會發達」，最終2人無奈分手，樓主亦只好發文抒發感受，帖文引來網民討論。



有港女早前發文，指男友為搵快錢竟借錢加入傳銷公司，2人最終因意見不合而分手。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

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該名港女於Dcard討論區以「明知係個氹都要照踩」為題發文，指男友對自己公屋出身的背景感自卑，不時與人比較，為了讓她及家人過更好的生活，一直努力工作希望賺更多錢，「因為佢讀書唔叻，佢返嘅工好難向上流」。

早前男友由朋友介紹加入了傳銷公司，被告知「入到去可以慢慢升上去，4個月左右就會月入10萬」，不過要先付入場費8萬元。男友為了賺快錢，竟到財務公司借錢以建立團隊，「佢話一定有錢賺，但而家佢要招攬一條team，有咗條team就可以坐喺度有錢收，佢認為佢就係差呢個機會發達」。

港女自白全文：

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港女聞言直指「傻嘅一聽就知係騙案」，認為男友已墮入層壓式銷售陷阱，「我聽完真係呆咗，點解咁呃人嘅嘢真係會有人信，仲要嗰位係我身邊重要嘅人」。她坦言難以接受男友被騙，指對方屢勸不聽，反要求她支持，「佢話一定會做到嘢畀我睇」。

最終2人因意見不合而分手，港女只能發文訴說心聲及祝福對方，「我理解你係因為愛我同你屋企人先會做呢啲嘢，我亦明白因為你而家開始咗冇得收，所以你想點都做啲出嚟唔畀我睇死」。她表明現時與對方保持朋友關係，並稱找了大量證據，希望對方明白自己墮入騙局，「希望佢真係可以出返嚟，會唔會一齊返就睇佢咩料」。

港女指男友對傳銷生意深信不已，竟到財務公司借錢以建立團隊，2人意見不合最終分手。（《孤單又燦爛的神-鬼怪》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為單憑男友相信傳銷能賺錢，已證明他是難以倚靠的人，建議樓主狠心忘記對方，「佢俾人呃最主要唔係因為蠢，而係因為貪。貪念蒙蔽咗自己，貪念令到佢覺得自己係萬中無一聰明搵到錢嘅人」、「大家價值觀唔同，分得好㗎其實，無謂睇住佢錯但自己咩都做唔到，真係恨鐵不成鋼，千祈唔好心軟呀」。

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有港女於討論區發文，指男友近日入行從事保險事業，惟訓練過程中性情大變，一心只想發達賺大錢，更非常崇拜公司的上司，港女擔心男友過份相信同事或會被騙，弄不好甚至斷六親，故好心提醒卻被對方反斥不支持其事業，令她一度有分手念頭。



港女訴苦全文▼ ▼ ▼

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