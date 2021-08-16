小六生頻問男同學性問題　遭對方摑到耳膜破裂　網民：嘴賤怪誰？

高小學生開始對身體充滿疑惑，追問同學性問題時遭掌摑到耳膜破裂，網民竟批評事主是「自找」？台北市前年發生小學生爭執事件，1名小六姓徐男生趁姓陳男同學上廁所時，走近問對方：「你在自慰嗎？」雖然陳同學嚴肅否認，但徐同學之後又再問對方同樣問題，陳同學感到不舒服，情緒失控下一記耳光打到徐同學耳膜破裂，徐的父母事後忿而向陳索償逾37萬台幣（約10萬港元）。不過法官考慮種種因素認為索償金額過高，只判賠1萬8808台幣（約5300港元）。事件引起熱議，不少網民看完案情，直言不贊成暴力，但理解為何陳同學動怒，又指他可反控告對方性騷擾。



台灣有小學生頻問男同學有否自慰，同學盛怒下動手反擊，2人打鬧互踢，發問的學生遭摑到耳膜破裂。（示意圖／資料圖片）

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事發於2019年11月，台北市1間小學讀6年班的徐同學頻頻問陳姓同學「你在自慰嗎？」，陳姓同學盛怒下搧了他一記耳光，未料造成徐同學耳膜破裂。徐的父母事後向陳的父母提告，索償逾6萬元看護費用及30萬精神撫慰金等，合共37萬4093元台幣（約10.5萬港元）。

案情指，陳、徐是同班同學，案發當天徐同學見到陳同學去廁所，上前問陳：「你在自慰嗎？」陳當場否認。之後徐在打掃時，再追問陳是否有自慰？陳同學氣得情緒失控，與徐當場大打出手，其間陳更掌摑男，令徐的耳膜破裂。徐的父母稱事後馬上送兒子到台大醫院看急症，4個月內8次到各大醫院求醫。

徐的父母事後告上法院，認為事件令兒子受傷，長達1個月無法上課，影響升學規劃，他們更要請假留在家中長期照顧，怕兒子的耳朵入水會引發中耳炎，每天要換3次藥，兒子每次都出現劇痛、暈眩、耳鳴等後遺症。另外，徐的父母稱兒子事後心靈受創，夜晚無法入睡要家人陪睡，故要求陳家賠償。

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打人的陳同學作供稱，當天他上完音樂課去廁所，徐同學突然跑到他旁邊問：「你在自慰嗎？」他嚴厲否認，下午時2人一同打掃清潔，徐又跑過來再問同一句話。陳覺得對方的問題令人不舒服，和對方打鬧互踢，過程中不慎打傷徐。徐的父母一度想把陳告上少年法院，但法官不受理，他們才轉而入稟索償。

法官審理時，認為2019年11月5日徐被送到醫院看急診時，治療時間只需約20分鐘，且不需留院，覆診時醫生指他的傷勢能完全康復，聽力可恢復正常，沒有留下任何後遺症。而徐雖曾到小兒科、兒童心智科等看症，但法官認為與他的耳膜破裂無直接關係，徐的家屬要求賠償的金額實屬過高，要求賠償看護費更是無理，因其傷勢根本不需要看護。法官最後判陳的父母只需賠醫療及交通費8808元台幣，撫慰金1萬元台幣。徐的家屬一度不服上訴，但被法院駁回。

網民直言事件是恐龍家長（怪獸家長）遇上正常法官，雖然陳同學使用暴力確是不對，但徐同學的行為可以說是涉及性騷擾，甚至建議陳的家長可以反控對方。不少網民形容徐同學苦果自招，強調不能美化暴力，但徐同學嘴賤在先，家長應勒令兒子反省，否則未來會繼續碰壁，後果恐更嚴重。

（綜合）

內地7歲女童全身長滿水泡入院，醫生指與外婆在房內不斷噴殺蟲劑有關。（微博影片截圖）

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土法治療欠缺科學根究，千萬不要「搵命博」！東莞較早前有名11歲女童生頭蝨，她的媽媽想起小時候聽過「農藥焗頭蝨」的土法治療，竟然膽粗粗買了農藥塗滿女兒的頭，再用保鮮紙包裹頭部焗3小時。然而，女童當晚出現頭暈、胸悶、四肢乏力等徵狀，最後要入ICU治療，醫生判斷她屬有機璘中毒有性命危險，幸好搶救後撿回一命。雖然有網民大罵女童媽媽無文化，但竟然有許多人分享自己小時候接受過的「土法治療」，看得網民嘖嘖稱奇，「說明一個孩子能平安長大真是不容易」。



11歲女童生頭蝨，媽媽嘗試土法滅蝨，用農藥塗頭再以保鮮紙包裹，累女兒入ICU險死。（微博圖片）

11歲女童生頭蝨，媽媽用農藥塗頭「焗蝨」，焗了3小時。（微博圖片）

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不過最令人驚訝的，原來許多網民小時候都試過「土法治療」：