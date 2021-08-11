正宮與極惡小三交手慘敗　談判時仲畀老公掟煙頭：原來人可以咁渣

原來，人可以後天養成的渣！是的，我先生是一個渣男，而我即將成為單親媽媽。我一直都是這麼一個活得很通透的女人，對自己的家庭特別用心，結婚以後的這幾年來，我的心思都在婚姻和家庭上……



文：徐安娜（發表於爆料公社）

極惡小三留言宣示主權勸離婚 但都唔夠老公行為咁渣（點擊瀏覽原文及相關照片）▼▼▼

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我曾經想自殺過，但為了孩子，我走過了。而我先生的頭腦卻一再認為是我在吵鬧不休，或許他想享齊人之福？也或許他以為我不會離開，等他玩膩再回來？但事實他卻是把我和孩子晾在一旁，只往小3跑。

再來，這個小3是在台中制服店陪酒上班的小姐，因為疫情改行要做美睫美甲，我找過她，但她只知道把我都封鎖，然後再來留言嗆聲我？也把我先生戴在手上的對戒拔起來丟了？自己也生過3個小孩，有1個已經高職了。自己的小孩家庭不完整，所以她也讓我的小孩沒有完整的家庭，還是執意要破壞我的家庭。

最後我做了勇氣，我要離婚！12年多的感情比不上差不多10個月的婚外情。8/2我找到小3出來談判，談沒多久小3打給渣男，渣男馬上就接，渣男沒多久就到了，小3說男的還打她，她有驗傷。小3要分手，男的不要，然後渣男說是我不離婚。我在現場時，渣男丟我煙頭還吐我檳榔汁，然後小3在現場說跟我加賴好友，結果晚上就封鎖我了，到現在2個人還在一起。

我先生從頭到尾沒有過一句道歉，也不打算支付該賠償的事項，讓我看透原來身邊的人可以這麼渣！只是我這輩子最對不起的還是我的小孩子。

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