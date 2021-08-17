相睇約高級餐廳　男方見菜單即黑面　港女碌卡走人斥：有冇咁窮啊

現時不少人會透過朋友介紹結識異性，有女子就在網上分享與「相親男」初次用餐的經過，指起初2人有講有笑，但當他們到餐廳坐下一看餐單後，臉色不禁一沉，並叫最便宜的焗飯，離開準備結賬時更見對方已「拎定咗個焗飯啲錢」，讓女子非常無奈，最後拿出信用卡直接請客，大嘆「你有無咁窮啊……」。



有女子在網上發文抱怨，指最近與朋友介紹的男性對象吃飯，未料對方種種行徑讓她直指「有冇咁窮啊」。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名女子在香港討論區以「今日同個男仔出去食飯，佢驚死要畀錢咁……」為題發文，表示最近與好姊妹介紹的男子外出吃飯，本來一切順利，大家有講有笑，但後來2人到男方朋友推介的餐廳，未料男子看了看餐單後，便已經「黑面」，其後「成程飯問咩佢都死死哋hea應」，其反差令樓主大感奇怪，認為對方深怕要為她的扒餐付錢。

按圖放大看女子抱怨全文▼▼▼

+ 7

樓主指最後自己直接以信用卡請客，並補充稱男方的焗飯大約150元，其意粉及扒餐則500元左右，本打算與對方分享，「但佢話食飯就夠，最後我夾硬塞晒落肚，自己畀晒（飯錢）」。

帖文引來網民熱議，有人批評樓主不黯人情世故，「第1次同人食飯就食咁貴，點好意思呢？」、「社交禮儀，一齊去食飯其實都唔好和對方的價錢差太遠」、「講真貴咗啲啊！人哋窮又點呀」。也有網民分析，稱男方可能對樓主沒有興趣，自然不想花大錢，「因為佢對你完全絕對無興趣，當然不想花錢」。不過其他網民則力撐樓主，「咁咪仲好，第一餐已睇清個人係點」、「唔使可惜，早走早着！」、「窮得好肉酸」。

（香港討論區）

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

庹縮男友食飯AA制計到小數點 土匪雞翼逐隻計 女友嘆就嚟發癲



+ 3

男女初次約會吃飯，結賬一刻都像上演一場尷尬又緊張的心理戰，究竟應由男方主動請客還是AA制夾錢，不時引起網上極多討論。有台灣男網民為了尋找有數據支持的答案，決定用3個月時間，親身相約19名陌生女生出來吃飯，測試她們願意AA制的比例，結果讓人有驚喜！



👇👇以下是網民實測個案結果👇👇