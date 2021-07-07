29歲仔被催婚　阿媽拎相畀師奶望安排女仔相睇　網民教應對方法

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今時今日30歲仍算十分年輕，但這個年紀對上父母輩來說仍是人生重要關口，甚至會為兒女婚事着急。有港男在討論區大呻自己剛過了29歲生日不久，即被媽媽日日催婚，甚至拿他的照片給師奶好友「鑑賞」，希望可以介紹女生給他相睇。港男在帖文中提及自己條件不差，亦不是「毒男」，無奈追女仔經常失敗，有網民教他如何擊退家人催婚，更提醒他不要聽從母親「為結婚而結婚」。

港男29歲生日後，日日放工回家都被母親催婚，甚至要他帶女生回家。（示意圖／《男人唔可以窮》劇照）

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樓主在香港討論區大呻「日日畀阿媽催婚」，稱這個月自己踏入29歲，自從生日過後，媽媽經常問他何時拍拖，日日被叫「快啲識個女仔帶返嚟」，最近已索性將他的照片帶去給師奶看，為他尋找相睇機會。樓主坦言自己雖不帥氣但亦不差，而且從事工程行業收入穩定，可惜追女仔總是失敗收場：

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樓主29歲就被催婚，問網民有沒有同樣經驗，有網民坦言樓主媽媽言下之意其實是想抱孫，亦有人獻計教樓主花錢請貌醜女生回家扮女友，相信可以收到奇效。不過有網民提醒樓主如聽從母親意思「為結婚而結婚」的話，將來未必如想像中如意，「小心冇好下場」。

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