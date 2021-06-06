33歲處男工程師相睇又失敗　呻被女方嫌大男人　網民：奇文共賞

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-06 11:00

脫單不容易，不少人經過屢戰屢敗後都會感到沮喪，有台灣網民在討論區發帖，指自己近日相親時認識了1位女生，但2星期後卻因1個言論，被嫌性格大男人及觀念太傳統，令他感莫名其妙，不明白自己為何不斷被拒絕。不過網民看完他的言論後直言「難怪失敗」，又指這篇帖文絕對是「奇文共賞」。

有網民指自己近日相親時認識了1位女生，但2星期後被嫌性格大男人及觀念太傳統，令他感莫名其妙，不明白自己為何不斷被拒絕。（《如果30 歲還是處男，似乎就能成為魔法師》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

「唉，相親又失敗。」該33歲在銀行任職工程師的男網民，日前在Dcard討論區發文，指近日從相睇活動中認識了1名女生，在相處期間曾透露自己的看法，認為女生不需要工作，在家煮飯生小孩就好，女生聽見後就要求不要再聯絡，批評他性格大男人▼▼▼

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有男網民在連登討論區，以「點解條女唔應我？咁樣嘅回覆好似係」為題發文，指大約半年前在交友APP認識了1位女生，開始時應用程式將他1大段設定好的自我介紹傳送出去，隨即展開令人尷尬到失笑的對話▼▼▼

有網民認真分析，指出問題所在▼▼▼

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有台灣網民早前於討論區發文，指女友人今年31歲，是公認的氣質美女，不但長相吸引，也畢業於海外名校，性格也爽快率直，擁有「完美package」，然而每次拍拖也草草收場，甚至仍保留着初吻，對此感到奇怪，不禁問網民對該類高冷女生有何看法。

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