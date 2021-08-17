死神來了？男子佐敦截的士　上車1秒即遇高空墜鋁窗險被擊中

《死神來了》真人版？網上流傳片段，1名男子在佐敦截的士，將行李放進車尾箱後上車。沒料男子坐進車廂僅1秒，還未及關上車門，旁邊竟突然天降飛窗，整個鋁窗連同玻璃在的士車門旁邊應聲碎裂，碎片幾乎擊中男子及的士車身，幸好事件中無人受傷。驚險過程引來網民熱議，紛紛認為涉事乘客「大命」，一旦延遲上車數秒，後果已不堪設想。



網上流傳短片，可見1名男子登上的士後，1個鋁窗即由高空墜下，碎片散滿車門旁邊，幸無人於事件中受傷。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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多個駕駛群組流傳驚險短片，1名男子於佐敦德興街截的士，在司機協助下將物品放進車尾箱便從左邊車門上車。當男子踏進車廂坐下僅1秒，還未及關上車門時，旁邊竟突然有1個鋁窗從天而降，玻璃應聲碎裂散落一地。

按圖看驚險過程：

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玻璃窗高空墜下的巨響令男子、的士司機及街上的行人也大嚇一驚，幸好並無造成人命傷亡。男子驚魂甫定從車內探頭觀看，的士司機則落車視察車門情況，確認未有財物受損後才返回車上。

影片引來網民熱議，直指意外過程非常驚險，猶如電影《死神來了》的情節，「走遲幾秒命都無埋」、「慢2-3秒上車就拜拜了，真幸運」、「個乘客好彩上咗車」。亦有人指出，意外後司機應盡快將車駛離現場，而非落車視察情況，「個司機仲行埋去博中頭獎？」、「仲行埋去睇真係唔驚再嚟」。

同場加映：何文田屋苑巨型鐵閘突甩鉸倒塌 保安員神反應避開驚險片段瘋傳

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何文田一屋苑上月發生鐵閘倒塌事件，1名保安員幾乎被壓中，事發片段獲網民瘋傳。（fb「To Kwa Wan 土瓜灣之友」片段截圖）

事發經過逐格睇▼▼▼

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同場加映：私家車樂富斑馬線逆線爬頭 機警司機及時響咹救過路婆婆一命

網上流傳「車cam」短片，可見1輛私家車於斑馬線逆線爬頭，險撞正在過路的婆婆。（fb「馬路的事討論區」影片截圖）

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片主其後也貼出相片，表示已經將相關車cam片段燒錄至光碟，將會聯絡警方跟進。（fb「馬路的事討論區」圖片）

屯公驚現逆線私家車 行快線疑剷上石壆超驚險 網民：馬路核彈！（01熱話製圖）

早前網上有車Cam影片瘋傳，1輛駕駛學院私家車被指在屯門公路的快線逆線行駛，途中更疑似剷上石壆，幸好片中沒有意外發生，網民看後則直斥涉事司機為「馬路核彈」。



早前1段車Cam片段引起網上熱議，只見1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣，有網民笑言「係咪嘉倩BB補鐘？」，又質疑教車師傅是否失職。▼▼▼



1部「學神」在讓路出大路時，碰上剛駛過來的的士，連停泊在一旁的白私家車同樣遭殃，場面堪如「碰碰車場」一樣。（影片截圖）

按圖睇學神碰碰車全過程▼▼▼