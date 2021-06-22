超驚險！物管貪方便2樓掟梳化落街　砸暈路過老翁　賠1.2萬元了事

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-22 08:00

高空擲物容易傷及途人，內地福建省福州市某物業管理公司的職員日前搬運1張舊梳化時，竟因貪圖方便而直接將梳化由2樓丟到地下，1名路過老翁走避不及被梳化擊中頭部，倒地不起。幸好老翁送醫後沒有大礙，涉事公司賠償他1萬元人民幣（約1.2萬港元）醫藥費。

內地福建省福州市日前發生高空擲物案，1.名老翁在路上突然被梳化擊中。（網上圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

據報事發於福州市台江區一處大廈，當時2名物管公司職員身處2樓，正準備將1張舊梳化搬到樓下，惟他們最後卻將梳化直接丟出大廈外至地面，沒有察覺到樓上情況的老翁突然被梳化壓住，動彈不得，其他途人立即搬開梳化，但老翁已暈倒在地。

報道指出，相信涉事員工是為了一時方便，而將梳化推到樓下；所幸的是，老翁送院治理後無大礙，雙方也達成和解，最終涉事物管公司向老翁道歉並賠償1萬元人民幣作醫藥費。

不過，雖然事件就此告一段落，但大批網民直指涉事公司應承擔刑事責任，指其員工的舉動與殺人無異，「這不是賠錢的事，老人沒死都是運氣好了，應該要追究他們刑事責任」、「樓上那2個人是傻子麽？都不會喊一聲再扔麽？」、「這是觸犯法律了，和解就不用坐牢了嗎？」、「搞不好會弄出人命」。

同場加映：玩水變玩屎水？河南暴雨水浸學生打水戰 校方緊急通知原來有屎！

玩水變玩屎水？河南暴雨水浸學生打水戰 校方緊急通知原來有屎！

+ 6 + 6 + 6