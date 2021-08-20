男友性慾超強台女吃不消　做咩都被當性暗示：看我去大便他都發情

夫妻情侶隨着一起的時間愈來愈長，性事頻率大多會愈來愈低。不過有台女就分享指，與男友拍拖的時間變久後，對方的性需求卻愈來愈大，更不論時間地點都會「發情」，令她感到困擾。台女提到最近一次難以想像的經驗，是自己去廁所大便時預先脫衣準備洗澡，然後留下一條門縫通風，男友竟然也問她是否發出性暗示，嚇得她連本來快要排出來的便便也縮了回去。



有台女在討論區上發文，指與男友拍拖的時間愈來愈長，對方的性慾卻愈來愈強，感到煩惱。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上以「交往2年男友卻依然興致勃勃該怎麼辦」為題發文，表示與男友感情和睦，已經同居兩年，以為熱戀期已經過去，或是相處多了可以減低新鮮感，或會令男友性慾漸漸回落，「但是到現在兩年過去了，男友的性慾卻隨着我們愈來愈熟，而有變本加厲的感覺」。

台女在帖文中分享了男友奇怪的「發情經過」，指即使她趴在床上邊「爆粗」邊打機，男友也會問她是不是在色誘他，甚至是臭氣薰天的大便時刻，男友也能想要發生性行為。

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台女提到現時與男友「平均1天2次，睡前跟睡醒，假日會更多」，形容「他沒死我都快累死了」。她指男友其他方面都是個完美男友，只是發情問題令她感到十分困擾，即使曾經嘗試以手解決問題亦覺太浪費時間。

帖文引起網民討論，大多都認為互相尊重十分重要，也覺得事件十分好笑。不過有更多的網民就留言表示羨慕，「雖然原Po感覺真的很困擾，但我好羨慕」、「我也羨慕，有時候躺在床上故意漏一點裝睡，結果他幫我蓋被，嗚嗚嗚」、「覺得羨慕，我男友現在對我完全沒性趣」。

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