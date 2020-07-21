盤點4大性慾最強星座女！雙子女寂寞難耐　巨蟹女難滿足有原因？

男女關係和諧能讓雙方感情走得更長久，適當的性不只對心靈有益，還能抒壓、對身體健康有實質幫助。陸媒《第一星座網》分析，十二星座裡面有四個星座女生欲望超強、在床上相當主動，如果男生體力不夠好，可能會被搾乾唷！

一、金牛女

金牛男女相當悶騷，且好色指數可是榜上有名。雖然金牛女交往前很被動，但交往後在性事上比較主動，因為她們內心就是會不斷有欲望湧出，且不會隨著時間消減，而是越來越強，所以男朋友可要多練練身體了。

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二、巨蟹女

巨蟹是極度需要關懷跟保護的一群，她們時常缺乏安全感，所以常在兩性關係中感受，這也顯得巨蟹女常有難以滿足的感覺，所以男方除了要應付她們的需求外，還要照顧到她們的心靈。

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三、白羊女

白羊挑對象可是相當挑剔，如果不是她們心中的天菜，可不會跟對方在一起。所以她們的男朋友都相當優質，牡羊光是看一眼就想猛親，完全不等對方反應就直接撲倒對方，熱情到不行。

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四、雙子女

雙子在外面朋友多又熱情，但內心很容易孤單，這種感覺發酵之後就會跑到肉體上，讓她們想亟欲排解寂寞，在床上變得相當熱情。如果壞壞後再來個擁抱或親吻，能讓雙子女一瞬間感到充實和溫暖。

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