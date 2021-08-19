印度男遭粗長鐵管捅穿胸膛　距心臟僅5毫米　超淡定入院震驚醫護

被粗長鐵管捅穿胸部都可以保持淡定，到底是太大膽還是對信仰的堅定？印度日前發生1宗恐怖意外，42歲男子辛格（Hardeep Singh）駕車上班中途突然爆胎，汽車失控撞向雜物堆時，他被1根約183厘米長、10厘米粗的鐵管貫穿胸膛，途人馬上將他送院。醫生指因為鐵管太長，一度無法照X光，最後要先鋸斷鐵管，再花4個半小時做手術取出。該鐵管距離傷者的心臟僅5毫米，較一般筷子粗度更小，而且神奇地完全避開了重要器官。醫護們都驚嘆辛格入院時表情淡定，極具膽識，眉頭都沒皺，只有不停向錫克教的上帝祈禱。



42歲印度男子辛格被1條約183厘米長、10厘米闊的鐵管貫穿胸膛，但送院時仍非常淡定，連醫生都嚇一跳。（網傳影片截圖）

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事件發生於印度旁遮普邦城市巴廷達（Bathinda），上周四（12日）下午，42歲的辛格駕着小卡車如常上班，惟途中車胎突然爆裂，車子失控撞向附近雜物堆，裏面1條鐵管捅入了他的胸口。辛格即時痛苦慘叫，幸好出事地點就在醫院附近，恐怖畫面讓途人嚇過半死，當中有人合力將他救出送院。

醫生稱辛格送院時情況非常危險，鐵管約183厘米長、10厘米闊，在他的胸口開了1個10厘米闊的大洞。雖然辛格入院時全身是血，但表情非常淡定，完全不像遇上足以致命的嚴重意外。

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由於鐵管粗又長，就連讓辛格照X光都有困難，故醫護要先蓋着其頭部，再安排人員以重型切割器將鐵管的末端鋸走，現場火花四濺非常嚇人。當鐵管切斷後，醫生要再花4個半小時做手術，終於成功將鐵管取出。

神奇的是，鐵管距離辛格的心臟只相距5毫米，醫生坦言如果鐵管略為捅斜一點點而導致心臟有損傷，他很可能會一命嗚呼；更加令人難以置信的是，醫生為辛格做CT掃瞄時，發現鐵管剛剛好避過所有重要器官，只有助骨和肩胛骨因撞擊斷裂。

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辛格現時已脫離危險期，但仍需戴上呼吸機留院觀察。治理他的醫生接受印媒訪問，坦言辛格入院時表情淡定非常，看起來膽識過人，眉頭都沒皺地在不停祈禱，連他們都大感震驚，並透露辛格不停高呼「Waheguru」（錫克教中的上帝），並說Waheguru會保佑他，因為他從未傷害過任何人。

（綜合）

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