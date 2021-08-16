印度男遭毒蛇咬竟「以牙還牙」　咬死蛇趕曬命拒赴院　結局估唔到

面對毒蛇，建議大家退避三舍別做傻事！印度日前發生1宗離奇「報復」事件，當地有村民回家途中被毒蛇咬傷腳，竟忽發奇想決定「以牙還牙」，捉起毒蛇狂咬，當場把毒蛇咬死方休。他事後將死蛇拿回村內炫燿，更拒絕到醫院求診，引來當地傳媒追訪，而更神奇的是他竟然完全無事。

然而，印媒指這不是當地首次出現向毒蛇「以牙還牙」的事件，2019年有名60歲男子都做了同樣的事，但不同的是，該男子在數小時後毒發身亡。



金腳帶是香港出沒的毒蛇之一，巿民見到還是躲避為妙。（漁護署圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

事件發生於印度奧里薩邦賈杰布爾鎮1個偏遠村落，上周三（11日）晚上，45歲男子Kishore Badra在稻田工作後回家，途中被1條蛇咬到腳，他被咬後第一個念頭竟然想「以牙還牙」，隨即抓起毒蛇將牠咬死報復。

Badra事後告訴家人，他發現有東西咬到腳時，便開手電筒一照，發現是條毒性很強的金腳帶（krait，又稱金環蛇）。有印度報章特意前往採訪，他說自己為了報仇，將蛇抓起來不停咬，直到咬死牠為止。

Badra復仇成功後便拿着死蛇回村莊，告訴妻子事發經過，還向其他村民展示死蛇炫燿。當時有村民叫Badra 要到醫院求醫，因金腳帶有劇毒，但他拒絕，反而晚上去找當地的傳統術士治療。至上周四，Badra稱自己被毒蛇咬後無任何不適，認為術士已經治好了他的傷。當地傳媒則形容他非常幸運，目前仍然能安好。

金腳帶棲息於南亞及東南亞地帶，在夜間較為活躍，人類被咬非常危險，因為其毒性足以致命或令人類癱瘓。據香港漁護署資料，金腳帶零散分布於本港，主要在植被茂密和水源充足的小丘和低谷地帶棲息，毒性足以致命。

然而，印媒報道過去都曾發生「以牙還牙」事件，2019年，古吉拉邦Mahisagar區60歲的男子Parvat Gala Baria也試過「反咬」毒蛇。當時他在田內將栗米搬上卡車，突然有蛇出現，正當其他人跑開時，他淡定地站在原地，稱自己試過捉蛇。過程中他被蛇咬到手和臉，他馬上咬回去殺死毒蛇，但事發幾小時後他就毒發身亡。

（綜合）

不少野菇都有毒，不要亂採食用。圖為綠褶菇。（inaturalist.org）

香港9種常見毒菇 2種可以致命



其實香港九成野菇都是不能食用或有毒，進食野生菇類後中毒事件亦時有發生，大家見到野生菇類時要忍忍手不要亂採，更不要隨便食用！《香港01》整合常見9種野生菇類，部份更可以致命，一定要小心留意。

即睇9種常見有毒野生菇類▼▼▼

+ 27

看菇類顏色、銀器試毒真有用？

食物安全中心表示，民間流傳觀察菇類的顏色，或用銀器測試等都是沒有根據的說法，絕不能當作判斷菇類毒性標準，並重申很多菇類毒素都是耐熱，烹煮或裝罐都不能去除毒性。

最後提提大家，如懷疑因進食菇類引致食物中毒，應立即求醫；若有剩餘菇菌，應帶同前往求醫，以供辨識種類。

資料來源：衞生防護中心、植物標本室

同場加映：香港有毒植物圖鑑｜嚴選10大有毒植物 水仙、夾竹桃超毒

藝人戴祖儀於今年5月站在粉紅色花叢拍照，稱在香港看到櫻花，其後才發現是有毒的夾竹桃，自認是錯誤示範，呼籲大家不要學她去拍照。（戴祖兒ig圖片）

香港植物種類繁多，但如果不少心觸碰到有毒性的品種，輕則中毒惡心、嘔吐、腹瀉，重則可以致命！以下是《香港01》記者從醫管局《香港有毒植物圖鑑—臨床毒理學透視》嚴選出本地10大常見有毒植物作介紹，當中不包括一般人可食用的果實，但巿民常見的水仙、紅杜鵑、牽牛花、含羞草等亦有毒，胡亂觸碰或食用恐有危險，大家宜小心處理！

👇👇👇 香港10大常見有毒植物＋治療法 👇👇👇