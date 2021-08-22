半夜送15份臭臭鍋客人失聯　女送餐員1個舉動無浪費　網民讚暖心

【好人好事／外賣／送遞員／外送員】對於送餐員來說，接到外賣訂單送到指定地址才發現卻無人應門或是最不幸的事。台灣1名女送餐員早前正正遇上這種慘事，她深夜將15份臭臭鍋送到目的地時未能聯絡客人交收，即時聯想到或是被人惡作劇。不過她未有感生氣，反而親自將餐點分別送往數間警局，將無人認領的食物慰勞警員，暖心舉動獲逾萬名網民讚好。



台灣在疫情下美食外送兼興旺，吸引不少人加入外送行業，圖為其他女外送員，非事件當事人。。(Facebook@咪妃Julia)

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名任職送餐員的台女周三（18日）於facebook群組「爆廢公社二館」發文，指周二（17日）深夜接到總共15份臭臭鍋外賣訂單，辛苦地將食物送往目的地後，才發現沒人應門，客人的手機亦一直無人接聽。她即時想到自己或被「整蠱」，「管理員也說不可能會這樣叫，更何況我們等好久，都沒人來認領，打電話也是關機的」，她只好聯絡客服詢問處理方法。

台女講述處理方法👇👇👇

+ 10

沒想到外賣公司的客服職員竟着她自行處置全部食物，台女不想浪費，但自己實在未能接收所有臭臭鍋。於是她靈機一動，帶同臭臭鍋分別到了3間警局，誠意向警員「求助」，「一間一間地送，拜託警察大人幫我吃掉」。

台女事後不禁自嘲行為有點瘋狂，「到底是發什麼神經吖」，但她認為這樣的處理方法總比浪費食物好。她又開玩笑指，若有人只想花錢點餐卻不願處理食物，只要指明處理方法，外送員便可代勞，「盡量訂多一點，我們可以幫忙處理送給警察護士醫生他們，慰勞慰勞他們的辛苦，反正你想花錢我們就幫你消化那些東西，但記得要付錢喔」。

台女慰勞警員的暖心舉動獲網民激讚，「很好啊！可以送人，錢有付就好」、「剛好慰勞一下警察，雙贏」、「為什麼要這樣惡作劇呢？不過轉送給警察是對的啦，他們很辛苦」。亦有網民估計，訂餐者深夜購入大批餐點，或許不是有心棄單，「我覺得是夜班的人點餐，不小心地址選到家裏」、「感覺應該手機沒電，然後地址寫錯」、「三更半夜叫外送，一定是不小心睡着，或是酒醉」。

同場加映：湯麵穿碗漏湯汁 聾啞外賣員緊張拿手機打5個字道歉 結局超暖心

+ 8

👇👇👇同場加映：台媽派2小女兒下樓取貨 外賣員一個無心小舉動超暖心👇👇👇

+ 4

同場加映：foodpanda外賣員送錯貴4倍訂單 客人拒應門 鄰居嘆：佢企門外喊