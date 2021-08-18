虐狗短片瘋傳│小狗遭拔牙打爆眼　丟洗衣機不停轉　拍片者舉V手勢

常說小狗是人類最忠誠的朋友，即使不愛，也請不要傷害牠們！內地近日流傳1段虐狗影片，拍片者不但拔掉小狗的牙齒和把其眼睛打至爆裂出血，甚至將小狗丟進洗衣機，讓牠在水中狂轉掙扎；涉事者還另外發布多段虐狗的短片至社交平台。事件引來網民關注，要求緝拿加害者！相關用戶已被注銷，目前未能確定涉事者身份，而當地的互聯網信息辦公室則回應，指已將此事記錄在案。



內地最近瘋傳虐狗影片，拍片者在多段短片立下驚慄的標題，其中更看到小狗被丟進洗衣機。（網上影片截圖）

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內地網上近日瘋傳將小狗丟進洗衣機的影片，多段影片的標題均非常駭人，包括「那（拿）煙頭燙他的嘴」、「虐狗的一天，牙拔了，眼睛打流血」、「柯基被打的（得）全身流血又往他身上澆了很多熱水」等，其中有影片更稱「不聽話的就是這個下場」，看到1隻哥基犬在已啟動的洗衣機中旋轉，拍片者更舉起勝利的「V字」手勢。

據內媒報道，雖然涉事用戶目前已注銷，而且未能確定拍片者身份，但不少網民要求將加害者緝拿歸案，記者追查亦發現用戶曾定位在河南省商丘市的商丘學院，並引述商丘市網信辦職員回應指，已將事件記錄在案。

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怒！狗狗遭綁氣球升空嚇到狂吠 網紅玩出火被炮轟 道歉竟這樣說▼▼▼



為吸引眼球就能以毛孩的安全冒險？擁有逾400萬粉絲的印度YouTuber夏爾馬（Gaurav Sharma）涉嫌虐畜，被網民狂轟無道德。夏爾馬早前在自己飼養的寵物犬身上綁上一串氫氣球，嘗試讓愛犬飛上天，片中可見狗狗一度升高至大廈2樓，令狗狗嚇得連吠數聲，片段沒有交代狗狗最終被升至多高。



影片上載至YouTube頻道後火速惹來外界猛烈抨擊，有動物組織更報警舉報其惡行，網紅隨即把影片下架，其後上載另1段影片道歉，同時替自己的行為辯解，他聲稱自己是愛犬之人，又指拍攝前已做足安全措施，令人感覺似狡辯無悔意，而他最終因涉嫌違反動保法被捕，已獲准保釋候查。



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